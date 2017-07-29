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18:43 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Ливни, грозы и град прогнозируют в Иркутской области 30 июля

Возможно усиление северо-западного ветра до 20 м/с.

Источник: IrkutskMedia.ru

Сильные дожди, грозы и град ожидаются в Иркутской области 30 июля. Синоптики прогнозируют усиление северо-западного ветра до 15−20 м/с. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Иркутский гидрометцентр.

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