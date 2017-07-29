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10:59 (мск), источник: Интерфакс

Минприроды назвало главным источником загрязнения Байкала твердые бытовые отходы

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU — Министр природных ресурсов России Сергей Донской назвал систему ЖКХ основным источником загрязнения Байкала.

Источник: Reuters

«Сегодня после закрытия БЦБК (Байкальского целлюлозо-бумажного комбината — ИФ) главный фактор загрязнения озера — твердые отходы, формирующиеся в системе ЖКХ», — сказал он на межведомственной комиссии по Байкалу в Улан-Удэ в субботу.

Его слова цитирует пресс-служба правительства Бурятии.

По данным Минприроды, при отсутствии промышленного антропогенного воздействия на озеро остаются объекты накопленного экологического ущерба, в том числе, промплощадка Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.

Донской сообщил, что вопросы реализации федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал» будут обсуждаться во время поездки президента РФ Владимира Путина в Бурятию.

«Тема ФЦП “Байкал” будет ключевой, и те недоработки, которые мы сегодня фиксируем, будут подняты на уровень президента. Я уверен, будут выводы, а результаты сами за себя говорят. Деньги есть, ресурсы есть, но почему-то все стоит на месте», — заявил министр.

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По его словам, реализация программы по охране озера проходит на фоне плохого межведомственного взаимодействия, в результате юридических недоработок многие объекты, включенные в программу, не могут быть профинансированы, что не дает приступить к началу работ. «В числе этих объектов и очистные сооружения на правобережной стороне города Улан-Удэ», — говорится в сообщении.

В субботу в Улан-Удэ проходит заседание межведомственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал под председательством министра природных ресурсов и экологии России. Комиссия рассматривает вопросы, касающиеся экологической безопасности на Байкальской природной территории (БПТ) и озере Байкал.

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