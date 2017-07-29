Минприроды назвало главным источником загрязнения Байкала твердые бытовые отходы
Москва. 29 июля. INTERFAX.RU — Министр природных ресурсов России Сергей Донской назвал систему ЖКХ основным источником загрязнения Байкала.
Москва. 29 июля. INTERFAX.RU — Министр природных ресурсов России Сергей Донской назвал систему ЖКХ основным источником загрязнения Байкала.
«Сегодня после закрытия БЦБК (Байкальского
Его слова цитирует
По данным Минприроды, при отсутствии промышленного антропогенного воздействия на озеро остаются объекты накопленного экологического ущерба, в том числе, промплощадка Байкальского
«Тема ФЦП “Байкал” будет ключевой, и те недоработки, которые мы сегодня фиксируем, будут подняты на уровень президента. Я уверен, будут выводы, а результаты сами за себя говорят. Деньги есть, ресурсы есть, но
По его словам, реализация программы по охране озера проходит на фоне плохого межведомственного взаимодействия, в результате юридических недоработок многие объекты, включенные в программу, не могут быть профинансированы, что не дает приступить к началу работ. «В числе этих объектов и очистные сооружения на правобережной стороне города Улан-Удэ», — говорится в сообщении.
В субботу в