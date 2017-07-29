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16:12 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Евгений Малкин попал в рейтинг российских знаменитостей Forbes

Одним из ключевых факторов для попадания в рейтинг стал годовой доход.

Уроженец Магнитогорска Евгений Малкин попал в число лидеров ежегодного рейтинга российских знаменитостей по версии журнала «Форбс». Помимо трех спортсменов, в него вошли шесть представителей шоу-бизнеса, а также оперная дива, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Одним из ключевых факторов для попадания в рейтинг стал годовой доход. Лучшими по этому показателю стали хоккеисты. И если Александр Овечкин заработал 14 миллионов долларов, доход южноуральца немного скромнее — девять с половиной миллионов. Среди эстрадных исполнителей самыми богатыми оказались Филипп Киркоров, Тимати, Григорий Лепс и Дима Билан.

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