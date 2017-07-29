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16:39 (мск), источник: ИА Татар-информ

Более трех тысяч человек пришло попрощаться с Ханией Фархи

Общественность Татарстана простилась с артисткой в здании театра Камала.

С восьми часов утра к зданию театра Камала стекался народ, чтобы попрощаться с народной артисткой Татарстана и башкортостана Ханией Фархи. К моменту начала панихиды здание с трудом вмещало публику — люди стояли в очереди, чтобы попасть внутрь. Носилки с телом были установлены в фойе.

В почетном карауле были: руководитель Аппарата Президента Рт Асгат Сафаров, министр культуры РТ Айрат Сибагатуллин, директор ТГАТ им. Г. Камала Ильфир Якупов, директор Татгосфилармонии Кадим Нуруллин. С теплыми словами в адрес усопшей выступили: Министр культуры РТ Айрат Сибагатуллин, поэт и общественный деятель Разиль Валеев, заместитель министра культуры Республики Башкортостан Ранис Алтынбаев, певица Зайнаб Фархетдинова, а также старшая дочь Хании Фархи — Алия.

После министр культуры РТ Айрат Сибагатуллин объявил о том, что прощание состоится на улице и попросил публику пройти туда. Носилки с телом Хании Фархи пронесли к главному выходу из театра. На крыльце публика провожала любимицу в последний путь громкими аплодисментами. В общей сложности проститься с артисткой пришло более трех тысяч человек.

Ханию Фархи похоронили на Новотатарском кладбище Казани.

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