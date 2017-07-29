Суд запретил эксплуатацию понтонов в затоне в районе Дзержинска Нижегородской области

Как сообщает Нижегородская транспортная прокуратура, Дзержинский городской суд Нижегородской области удовлетворил исковое заявление Нижегородского транспортного прокурора и запретил ООО «Серфинг» и ООО «Парус» эксплуатацию понтонов, используемых в том числе под ресторан «Парус», расположенный в затоне Дзержинский в районе города Дзержинск.