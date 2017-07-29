Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Саакашвили резко ответил пошутившему над ним Медведеву - СМИ
Люди, которые нанимают домработниц, счастливее других
Посол США выразил «категорическое возражение» против действий РФ
Мнение: что стоит за скандалом с немецкими турбинами в Крыму
Матвеев показал очень романтичное фото с Боярской
Врачи развенчивают мифы о беременности У беременных женщин есть масса поводов для беспокойства, и специализированные ресурсы обычно только усугубляют панику
Реакция Тимошенко на лишение Саакашвили украинского гражданства
Дональд Трамп: «Сколько раз Россию спасала погода»
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом
Американцы создали внедорожник-пикап «без дизайна»
СМИ: в Кремле поведали, к чему приведут поставки оружия США Киеву
Суд Лондона принял позицию Украины по долгу России
49-летняя Валерия вышла на красную дорожку в купальнике (фото)
СМИ: Барак Обама разводится с 53-летней женой
США могут закрыть все атомные станции Украины – СМИ
В Киеве на парковке убили российского убийцу — СМИ
Красноярец разгромил офис Росреестра из-за очередей
Самые красивые детские сады (фото)
Фоторепортажи
8Отпуск с дымком
8Уникальные витрины Могадишо
17:45 (мск), источник: НТА-Приволжье

Суд запретил эксплуатацию понтонов в затоне в районе Дзержинска Нижегородской области

Дзержинский городской суд обязал ООО «Серфинг» и ООО «Парус» освободить водную акваторию от понтонов.

Как сообщает Нижегородская транспортная прокуратура, Дзержинский городской суд Нижегородской области удовлетворил исковое заявление Нижегородского транспортного прокурора и запретил ООО «Серфинг» и ООО «Парус» эксплуатацию понтонов, используемых в том числе под ресторан «Парус», расположенный в затоне Дзержинский в районе города Дзержинск.

Ранее в ходе прокурорской проверки было установлено, что ООО «Серфинг» и ООО «Парус» на протяжении длительного времени пользуются акваторией водного объекта в затоне Дзержинский без надлежащего оформления права пользования.

Дзержинский городской суд обязал ООО «Серфинг» и ООО «Парус» освободить водную акваторию от понтонов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Госдеп объяснил санкции желанием улучшить отношения США и России
Евросоюз запустил санкционную процедуру против Польши
Путин помиловал двух осужденных по делу о госизмене
Рогозин пообещал адресные санкции сорвавшим его визит в Молдавию
Ростуризм назвал число пострадавших россиян при пожаре в Турции
США сократят 750 сотрудников дипмиссии в России из-за санкций
СК возбудил дело по факту затопления сухогруза в Черном море
Спорт
В погоне за Ефимовой. Кто наши новые чемпионы в плавании? Рассказ о российских героях чемпионата мира Евгении Рылове и Антоне Чупкове, которые вчера вместе с Юлией Ефимовой завоевали золотые медали Будапешта-2017
Авто
Новый крупнейший автопроизводитель в мире: это не VW и не Toyota По итогам первого полугодия 2017 года, глобальным лидером по продажам автомобилей стал альянс Renault-Nissan
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Названы актеры с самыми красивыми лицами Рейтинг актеров с самыми красивыми лицами представили сотрудники лондонского Центра пластической хирургии, руководствуясь формулой золотого сечения и подсчитав, насколько пропорции лиц звезд соответствуют эталону
Недвижимость
9 дизайн-хаков для тех, у кого много вещей
В России рухнул спрос на жилье
Льготы по оплате электроэнергии сократят
Многодетных хотят освободить от налога на имущество
Леди
В моду вошли комбинезоны, которые заменят платья (фото) На выход, в отпуск, на работу и на прогулку. В обзоре «Леди Mail.Ru» вы найдете отличный комбинезон буквально для любой ситуации.
Дети
Дочь Газманова растет настоящей красавицей (фото) Жена Олега Газманова – Марина Муравьева-Газманова – опубликовала на своей странице в Instagram фотографию тринадцатилетней дочери Марианны.
Все о ремонте
5 правил быстрого ремонта
Как оформить интерьер в стиле минимализм
10 интересных идей для фартука на кухне
Как использовать для хранения место вокруг окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь