Суд запретил эксплуатацию понтонов в затоне в районе Дзержинска Нижегородской области
Дзержинский городской суд обязал ООО «Серфинг» и ООО «Парус» освободить водную акваторию от понтонов.
Дзержинский городской суд обязал ООО «Серфинг» и ООО «Парус» освободить водную акваторию от понтонов.
Как сообщает Нижегородская транспортная прокуратура, Дзержинский городской суд Нижегородской области удовлетворил исковое заявление Нижегородского транспортного прокурора и запретил ООО «Серфинг» и ООО «Парус» эксплуатацию понтонов, используемых в том числе под ресторан «Парус», расположенный в затоне Дзержинский в районе города Дзержинск.
Ранее в ходе прокурорской проверки было установлено, что ООО «Серфинг» и ООО «Парус» на протяжении длительного времени пользуются акваторией водного объекта в затоне Дзержинский без надлежащего оформления права пользования.
Дзержинский городской суд обязал ООО «Серфинг» и ООО «Парус» освободить водную акваторию от понтонов.