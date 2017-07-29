«Розовую» линию метро в Москве достроят к концу 2018 года

Работы на Кожуховской линии идут напряженно, однако к концу следующего года мы планируем строительство завершить.
Марат ХуснуллинЗаместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства
По его словам, в настоящее время на строительстве линии задействовано более трех тысяч человек, в дальнейшем количество рабочих планируется увеличить до 4500.
«На темпах строительства сказывается и погода, — отметил глава стройкомплекса. — Сильные дожди, безусловно, мешают, из-за этого почва напитывается дополнительной влагой, что затрудняет строительство».
Он напомнил, что протяженность Кожуховской линии метро — более 17 км. С ее запуском значительно улучшится транспортное обслуживание районов Нижегородский, Рязанский, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский и городское поселение Люберцы Московской области.