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11:42 (мск), источник: Интерфакс

«Розовую» линию метро в Москве достроят к концу 2018 года

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU — Строительство Кожуховской линии метро, которая на карте будет обозначена розовым цветом, планируется завершить к концу следующего года, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Источник: Агентство «Москва»
Работы на Кожуховской линии идут напряженно, однако к концу следующего года мы планируем строительство завершить.
Марат Хуснуллин
Заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства
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По его словам, в настоящее время на строительстве линии задействовано более трех тысяч человек, в дальнейшем количество рабочих планируется увеличить до 4500.

«На темпах строительства сказывается и погода, — отметил глава стройкомплекса. — Сильные дожди, безусловно, мешают, из-за этого почва напитывается дополнительной влагой, что затрудняет строительство».

Он напомнил, что протяженность Кожуховской линии метро — более 17 км. С ее запуском значительно улучшится транспортное обслуживание районов Нижегородский, Рязанский, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский и городское поселение Люберцы Московской области.

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