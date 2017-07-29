Ученые назвали лучшие для женщин страны
Американские ученые составили рейтинг стран, наиболее благоприятных для женщин. Для этого они провели опрос среди 9 тысяч представительниц прекрасного пола из более чем 80 стран.
Американские ученые составили рейтинг стран, наиболее благоприятных для женщин. Для этого они провели опрос среди 9 тысяч представительниц прекрасного пола из более чем 80 стран.
Критериями для оценки стали уровень жизни в стране, уровень медицины и заработной платы, на которую женщины могут рассчитывать.
Рейтинг возглавила Швеция. Оказалось, что отношение правительства этой страны к женщинам наиболее прогрессивное. Власти страны называют гендерное равенство одним из главных приоритетов.
На втором месте рейтинга оказалась Дания, а бронзу взяла Норвегия.
В десятке оказались также Финляндия, Австрия, Канада, Новая Зеландия и Австралия.
В конце рейтинга расположились Ирак, Пакистан, Боливия и Тунис, сообщает РЕН ТВ.