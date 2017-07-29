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11:43 (мск), источник: Publika.md

Ученые назвали лучшие для женщин страны

Американские ученые составили рейтинг стран, наиболее благоприятных для женщин. Для этого они провели опрос среди 9 тысяч представительниц прекрасного пола из более чем 80 стран.

Источник: Publika.md

Критериями для оценки стали уровень жизни в стране, уровень медицины и заработной платы, на которую женщины могут рассчитывать.

Рейтинг возглавила Швеция. Оказалось, что отношение правительства этой страны к женщинам наиболее прогрессивное. Власти страны называют гендерное равенство одним из главных приоритетов.

На втором месте рейтинга оказалась Дания, а бронзу взяла Норвегия.

В десятке оказались также Финляндия, Австрия, Канада, Новая Зеландия и Австралия.

В конце рейтинга расположились Ирак, Пакистан, Боливия и Тунис, сообщает РЕН ТВ.

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