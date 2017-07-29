Новая дорога свяжет Волгоградский и Рязанский проспекты в Москве

Источник: РИА "Новости"

«Принято решение о строительстве новой дорожной связки между Волгоградским и Рязанским проспектами. Частично новая дорога пройдет по эстакаде», — сказал он.

Хуснуллин отметил, что в ближайшее время начнется проектирование новой дороги.

Глава стройкомплекса напомнил, что транспортно-пересадочный узел «Рязанская» будет размещен на базе станции метро «Нижегородская» Второго кольца метро и Кожуховской линии, а также железнодорожных платформ Московского центрального кольца и платформы «Карачарово» Горьковского направления.

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«Это будет один из крупнейших транспортно-пересадочных узлов в Москве, — сказал Хуснуллин. — Только для его строительства планируется передвинуть почти на 400 метров ближе к Московскому центральному кольцу платформу Карачарово Горьковского направления».

Ранее заместитель генерального директора по девелопменту компании «Мосинжпроект» Альберт Суниев сообщал, что общая площадь строений этого транспортно-пересадочного узла составит около 125 тыс. кв. метров, из них коло 30 тыс. кв. м — транспортная часть, а остальное — коммерческая недвижимость. «Общий объем инвестиций в этот проект составит 8,5 млрд рублей, из них 3,4 млрд рублей — стоимость транспортной составляющей», — сказал он.