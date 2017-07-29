Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Саакашвили резко ответил пошутившему над ним Медведеву - СМИ
В Свердловской области разразился медицинский скандал
Эрдоган отреагировал на требование США объяснить сделку с РФ
Власти меняют правила защиты покупателей квартир
26-летний Никита Пресняков женился
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
Реакция Тимошенко на лишение Саакашвили украинского гражданства
Дональд Трамп: «Сколько раз Россию спасала погода»
Россиянин повредил 40 автомобилей в Польше
Переодевание за рулем автомобиля: последствия
Новейший 20-тонный ударный беспилотник РФ сняли на камеру – СМИ
Суд Лондона принял позицию Украины по долгу России
СМИ: Барак Обама разводится с 53-летней женой
Пугачева и Орбакайте на роскошной свадьбе 26-летнего Преснякова
СМИ: Анна Семенович показала фигуру в бикини
СМИ раскрыли причины расстрела бойцов АТО в Днепре
Красноярец разгромил офис Росреестра из-за очередей
Самые красивые детские сады (фото)
Фоторепортажи
10Вокалист Linkin Park покончил с собой
14События недели в фотографиях
12:01 (мск), источник: Интерфакс

Новая дорога свяжет Волгоградский и Рязанский проспекты в Москве

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU — В рамках транспортно-пересадочного узла «Рязанская» планируется построить новую дорогу, связывающую Волгоградский и Рязанский проспекты, заявил журналистам в субботу заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Источник: РИА "Новости"

«Принято решение о строительстве новой дорожной связки между Волгоградским и Рязанским проспектами. Частично новая дорога пройдет по эстакаде», — сказал он.

Хуснуллин отметил, что в ближайшее время начнется проектирование новой дороги.

Глава стройкомплекса напомнил, что транспортно-пересадочный узел «Рязанская» будет размещен на базе станции метро «Нижегородская» Второго кольца метро и Кожуховской линии, а также железнодорожных платформ Московского центрального кольца и платформы «Карачарово» Горьковского направления.

Читайте также
Московские власти одобрили демонтаж монорельса

«Это будет один из крупнейших транспортно-пересадочных узлов в Москве, — сказал Хуснуллин. — Только для его строительства планируется передвинуть почти на 400 метров ближе к Московскому центральному кольцу платформу Карачарово Горьковского направления».

Ранее заместитель генерального директора по девелопменту компании «Мосинжпроект» Альберт Суниев сообщал, что общая площадь строений этого транспортно-пересадочного узла составит около 125 тыс. кв. метров, из них коло 30 тыс. кв. м — транспортная часть, а остальное — коммерческая недвижимость. «Общий объем инвестиций в этот проект составит 8,5 млрд рублей, из них 3,4 млрд рублей — стоимость транспортной составляющей», — сказал он.

Суниев отметил, что доминантой всего комплекса станет возвышающаяся над узлом 45-этажная башня с офисами и апартаментами.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Из российских авиакомпаний уволились около 200 пилотов
"Лаборатория Касперского" запустила бесплатный антивирус
США выразили протест России из-за ответных мер на санкции
В Крыму с терпящего бедствие сухогруза спасли восемь человек
США и Южная Корея запустили учебные ракеты в ответ на пуск КНДР
Саакашвили обжалует в суде лишение его украинского гражданства
Белый дом: Трамп намерен подписать закон с санкциями против РФ
Иран пообещал продолжить разработку ракетной программы
В Якутии на реке Лена перевернулась лодка с шестью пассажирами
Спорт
Сборная России штампует золото на ЧМ в Будапеште Три золота в один день — уникальный и непривычный для российского плавания результат — был зафиксирован в пятницу Юлией Ефимовой, Евгением Рыловым и Антоном Чупковым
Авто
Новый крупнейший автопроизводитель в мире: это не VW и не Toyota По итогам первого полугодия 2017 года, глобальным лидером по продажам автомобилей стал альянс Renault-Nissan
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Названы актеры с самыми красивыми лицами Рейтинг актеров с самыми красивыми лицами представили сотрудники лондонского Центра пластической хирургии, руководствуясь формулой золотого сечения и подсчитав, насколько пропорции лиц звезд соответствуют эталону
Недвижимость
Самые красивые детские сады (фото)
В России изменят закон «О теплоснабжении»
Петербургские отели поставили рекорд по тарифам
Пожаловавшаяся Путину жительница Мытищ получит новое жилье
Леди
В моду вошли комбинезоны, которые заменят платья (фото) На выход, в отпуск, на работу и на прогулку. В обзоре «Леди Mail.Ru» вы найдете отличный комбинезон буквально для любой ситуации.
Дети
Беременную Глафиру Тарханову не пустили в самолет Актрисе пришлось остаться в Греции.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
Как разместить двух детей в одной детской: 55 ярких идей
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
Двушка в пастельных тонах с эркером-террасой
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь