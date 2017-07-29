В Екатеринбурге появилась улица имени погибшего в Чечне милиционера

В Екатеринбурге увековечили память полковника милиции Леонида Валова, погибшего при столкновении с боевиками в Гудермесе в 1995 году. Его именем названа одна из новых улиц в Верх-Исетском районе мегаполиса, сообщили в субботу в городской администрации.