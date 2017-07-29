В Екатеринбурге появилась улица имени погибшего в Чечне милиционера
В Екатеринбурге увековечили память полковника милиции Леонида Валова, погибшего при столкновении с боевиками в Гудермесе в 1995 году. Его именем названа одна из новых улиц в
В Екатеринбурге увековечили память полковника милиции Леонида Валова, погибшего при столкновении с боевиками в Гудермесе в 1995 году. Его именем названа одна из новых улиц в
— Улица Леонида Валова расположена в границах улиц Татищева — Лоцмановых — Металлургов — Юрия Исламова и проходит от проектируемого участка улицы Татищева до проектируемого участка Крауля, — сообщили в
Леонид Валов — уроженец Свердловска, полковник милиции, погибший во время освобождения осажденной боевиками военной комендатуры Гудермеса. Отправившись на помощь к попавшим в окружение бойцам, командир сводного СОБРа получил смертельное ранение во время ночного прорыва к зданию.
Указом Президента России от 21 июня 1996 года Леонид Валов посмертно удостоен звания Героя России и награжден орденом Мужества.