Началось благоустройство главного входа в парк «Зарядье»

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В центре Москвы стартовали работы по благоустройству главного входа в парк «Зарядье». Уже начался демонтаж строительно-бытового городка на пересечении Москворецкой улицы и Варварки. На месте городка появится площадь с березовой рощей и скамейками для отдыха. Она станет «главными воротами» в парк «Зарядье».

«В демонтаже временных построек примут участие около 500 сотрудников всех служб комплекса городского хозяйства, будет задействовано более 100 единиц техники. Строительно-бытовой городок уберут до 1 августа, его перенесут на другую площадку», — сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

После этого рабочие снимут старое асфальтовое покрытие на пересечении Варварки и Москворецкой улицы. Под землей проложат каналы кабельной канализации, куда уберут провода, также в связи с изменением профиля дороги установят дополнительные водосточные решетки. Затем подготовят основание для укладки нового мощения и установят бортовой камень.

На время ремонта не планируется полностью перекрывать движение. Ограничения могут возникнуть только на тех участках, где в данный момент проводятся работы.

Перед самым входом в парк «Зарядье» появится небольшая площадь.

Ее вымостят шестигранной гранитной плиткой, напоминающей пчелиные соты. Цвет мощения будет перекликаться с цветом брусчатки Красной площади и Васильевского спуска, а также с цветом гранитной плитки парка «Зарядье».

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Васильевский спуск будет расширен примерно на два метра и замощен гранитной брусчаткой, аналогичной той, что лежит на Красной площади. Эту брусчатку нашли на прилегающих территориях ранее при проведении работ по благоустройству.

В покрытии оставят специальные лунки для высадки 73 деревьев, так как прямо на площади этой осенью появится березовая роща. Там можно будет отдохнуть в тени деревьев перед долгими прогулками в парке «Зарядье». На площади установят более 20 широких скамеек из цельного дубового бруса. В вечерние часы лавочки будут подсвечиваться.

Главный вход в парк «Зарядье» будут освещать не только обычные городские фонари с энергосберегающими лампами, но и декоративные уличные торшеры с несколькими прожекторами на одной опоре.

«Арок или ворот у входа в “Зарядье” не будет. Парк станет продолжением прилегающих улиц без барьеров и ограждений», — сообщили в комплексе городского хозяйства.

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Основные работы по благоустройству входа в парк планируют завершить к 20 августа. Березы на площади начнут высаживать в конце осени. Именно в это время деревья находятся в состоянии покоя и лучше адаптируются на новом месте.

Улицы в центре города, прилегающие к парку «Зарядье», в этом году будут благоустроены. От Кремля до парка протянется непрерывная пешеходная зона, в которую войдут обновленные Рыбный и Богоявленский переулки и Биржевая площадь. Также прогулочный маршрут появится от Лубянской площади до парка.