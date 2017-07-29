Началось благоустройство главного входа в парк «Зарядье»
Васильевский спуск расширят на два метра, а возле входа в парк появится березовая роща.
Васильевский спуск расширят на два метра, а возле входа в парк появится березовая роща.
В центре Москвы стартовали работы по благоустройству главного входа в парк «Зарядье». Уже начался демонтаж
«В демонтаже временных построек примут участие около 500 сотрудников всех служб комплекса городского хозяйства, будет задействовано более 100 единиц техники.
После этого рабочие снимут старое асфальтовое покрытие на пересечении Варварки и Москворецкой улицы. Под землей проложат каналы кабельной канализации, куда уберут провода, также в связи с изменением профиля дороги установят дополнительные водосточные решетки. Затем подготовят основание для укладки нового мощения и установят бортовой камень.
На время ремонта не планируется полностью перекрывать движение. Ограничения могут возникнуть только на тех участках, где в данный момент проводятся работы.
Ее вымостят шестигранной гранитной плиткой, напоминающей пчелиные соты. Цвет мощения будет перекликаться с цветом брусчатки Красной площади и Васильевского спуска, а также с цветом гранитной плитки парка «Зарядье».
Васильевский спуск будет расширен примерно на два метра и замощен гранитной брусчаткой, аналогичной той, что лежит на Красной площади. Эту брусчатку нашли на прилегающих территориях ранее при проведении работ по благоустройству.
В покрытии оставят специальные лунки для высадки 73 деревьев, так как прямо на площади этой осенью появится березовая роща. Там можно будет отдохнуть в тени деревьев перед долгими прогулками в парке «Зарядье». На площади установят более 20 широких скамеек из цельного дубового бруса. В вечерние часы лавочки будут подсвечиваться.
Главный вход в парк «Зарядье» будут освещать не только обычные городские фонари с энергосберегающими лампами, но и декоративные уличные торшеры с несколькими прожекторами на одной опоре.
«Арок или ворот у входа в “Зарядье” не будет. Парк станет продолжением прилегающих улиц без барьеров и ограждений», — сообщили в комплексе городского хозяйства.
Основные работы по благоустройству входа в парк планируют завершить к 20 августа. Березы на площади начнут высаживать в конце осени. Именно в это время деревья находятся в состоянии покоя и лучше адаптируются на новом месте.
Улицы в центре города, прилегающие к парку «Зарядье», в этом году будут благоустроены. От Кремля до парка протянется непрерывная пешеходная зона, в которую войдут обновленные Рыбный и Богоявленский переулки и Биржевая площадь. Также прогулочный маршрут появится от Лубянской площади до парка.
«Зарядье» откроют уже в этом году. Сейчас на территории идет строительство парящего моста, аттракциона со спецэффектами «Полет над Россией», медиацентра с круговой панорамой, филармонии, а также ведутся ландшафтные работы. В конце августа в парке начнут строить нетающую ледяную пещеру.