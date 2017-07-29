Казахстанские десантники вошли в тройку лучших на одном из этапов Армейских игр в Китае
Команда Вооружённых Сил Республики Казахстан вошла в тройку лучших на первом этапе конкурса «Десантный взвод» в Китае.
Команда Вооружённых Сил Республики Казахстан вошла в тройку лучших на первом этапе конкурса «Десантный взвод» в Китае.
Согласно замысла первого этапа казахстанским десантникам предстояло совершить прыжки в составе взвода из трёх вертолетов с высоты 800 метров. По правилам соревнования участникам предоставлялось пять минут отдыха в специальной зоне ожидания, а затем им предстояло совершить
По результатам десантирования и сбора сборная команда Казахстана заняла третье место, уступив командам Китая и России с минимальным отрывом. Далее расположились команды из Египта, Ирана, Беларуси и Венесуэлы.
Впереди командам предстоит ещё несколько непростых этапов состязания, в частности совершить спринт взвода без экипажей, стрельбу из стрелкового оружия с преодолением водного участка вплавь. 30 июля десантники проведут практическую тренировку вождения на боевых машинах, тренировку на лодках и ориентирование на местности на полигоне Хаодянь.
Конкурс «Десантный взвод» проводится в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2017) на территории Китайской Народной Республики.