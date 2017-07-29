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12:13 (мск), источник: Sputnik.md

Кишиневцев продолжают кормить продуктами с плесенью

КИШИНЕВ, 29 июл — Sputnik. О том, что жителей столицы супермаркеты кормят просроченными продуктами сайт www.sputnik.md писал не раз. Однако, «воз и ныне там». Кишиневцев продолжают кормить тухлятиной и провиантом, место которому на свалке, а уж никак не в магазине.

Источник: Sputnik.md

Очередной гастрономический инцидент произошел в одном из супермаркетов столичного сектора Ботаника. В кои-то веки столичная пенсионерка решила побаловать себя чем-то вкусненьким и купила пирог с вишней.

Придя домой и заварив чайку покрепче, развернув пакет из магазина, пожилая женщина поняла, что сегодня уж точно ей не удастся побаловать вкусовые рецепторы.

Пирог с вишней, который приобрела пенсионерка, оказался с «махровой» плесенью. Пенсионерка попросила внука разместить фотографию продута с точным указанием магазина, его реализовавшего, в соцсетях. Чудо свершилось, и сотрудники супермаркета вернули пенсионерке деньги за пирог, место которому не на столе, а на свалке.

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