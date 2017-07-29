Кишиневцев продолжают кормить продуктами с плесенью

КИШИНЕВ, 29 июл — Sputnik. О том, что жителей столицы супермаркеты кормят просроченными продуктами сайт www.sputnik.md писал не раз. Однако, «воз и ныне там». Кишиневцев продолжают кормить тухлятиной и провиантом, место которому на свалке, а уж никак не в магазине.