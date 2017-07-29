В Казани частично закроют ул. Гвардейскую до 28 августа
С 31 июля по 28 августа в Казани закроют дорогу по улице Гвардейской. Это связано с работами по прокладке кабельной канализации.
С 31 июля по 28 августа в Казани закроют дорогу по улице Гвардейской. Это связано с работами по прокладке кабельной канализации.
Как сообщает официальный портал мэрии Казани, дорожники перекроют участок от дома № 63 до здания АЗС по ул. Гвардейской, 52 В. Исполком Казани просит автомобилистов быть внимательными и следовать требованиям временных дорожных знаков, сообщает портал мэрии города.