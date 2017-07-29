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16:51 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани частично закроют ул. Гвардейскую до 28 августа

С 31 июля по 28 августа в Казани закроют дорогу по улице Гвардейской. Это связано с работами по прокладке кабельной канализации.

Источник: kzn.ru

Как сообщает официальный портал мэрии Казани, дорожники перекроют участок от дома № 63 до здания АЗС по ул. Гвардейской, 52 В. Исполком Казани просит автомобилистов быть внимательными и следовать требованиям временных дорожных знаков, сообщает портал мэрии города.

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