Волгоградцы отвергли план перепланировки поймы реки Царицы

Источник: Волгоградское деловое телевидение

Как сообщают участники мероприятия, на него собрались 429 горожан. Волгоградцам представили проект перепланировки территории, которая граничит с улицами Краснознаменской, Симбирской, Калинина, Глубокоовражной, Набережной им. 62 Армии. Проект представлял волгоградцам Петр Пигалев, директор компании «Парк», получившей на 40 лет в концессию ЦПКиО. Здесь он предстал в роли представителя компании-инвестора, готового вложить в пойму 12 млрд рублей.

Он сообщил, что проект предусматривает фонтаны, дельфинарий, водный канал, символизирующий реку Царицу и т. д. Чиновники дополнили доклад Пигалева информацией о том, что в пойме могут появиться 4 гостиницы-небоскреба.

Волгоградцы, выслушав планы, выступили за сохранение гаражного кооператива «Пионер», который расположен над поймой. Высказались за велодорожки и скейт-парк.