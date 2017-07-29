Волгоградцы отвергли план перепланировки поймы реки Царицы
28 июля в Волгограде прошли публичные слушания о перепланировке поймы Царицы, сообщает ВДТВ.
28 июля в Волгограде прошли публичные слушания о перепланировке поймы Царицы, сообщает ВДТВ.
Как сообщают участники мероприятия, на него собрались 429 горожан. Волгоградцам представили проект перепланировки территории, которая граничит с улицами Краснознаменской, Симбирской, Калинина, Глубокоовражной, Набережной им. 62 Армии. Проект представлял волгоградцам Петр Пигалев, директор компании «Парк», получившей на 40 лет в концессию ЦПКиО. Здесь он предстал в роли представителя
Он сообщил, что проект предусматривает фонтаны, дельфинарий, водный канал, символизирующий реку Царицу
Волгоградцы, выслушав планы, выступили за сохранение гаражного кооператива «Пионер», который расположен над поймой. Высказались за велодорожки и
В итоге планы чиновников и неизвестной