Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: на Украине требуют вернуть торговлю с Россией
Алкоголь помогает запоминать новое
Посол США выразил «категорическое возражение» против действий РФ
Многодетных освободят от налога на имущество
Матвеев показал очень романтичное фото с Боярской
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
Реакция Тимошенко на лишение Саакашвили украинского гражданства
Дональд Трамп: «Сколько раз Россию спасала погода»
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом
Американцы создали внедорожник-пикап «без дизайна»
Новейший 20-тонный ударный беспилотник РФ сняли на камеру – СМИ
Суд Лондона принял позицию Украины по долгу России
42-летняя Рудковская в купальнике выглядит как 18-летняя девушка
Матвеев показал очень романтичное фото с Боярской
СМИ: Анна Семенович показала фигуру в бикини
СМИ раскрыли причины расстрела бойцов АТО в Днепре
В России рухнул спрос на жилье
Вышел новый закон в сфере ЖКХ
Фоторепортажи
10Вокалист Linkin Park покончил с собой
8Отпуск с дымком
13:10 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Волгоградцы отвергли план перепланировки поймы реки Царицы

28 июля в Волгограде прошли публичные слушания о перепланировке поймы Царицы, сообщает ВДТВ.

Источник: Волгоградское деловое телевидение

Как сообщают участники мероприятия, на него собрались 429 горожан. Волгоградцам представили проект перепланировки территории, которая граничит с улицами Краснознаменской, Симбирской, Калинина, Глубокоовражной, Набережной им. 62 Армии. Проект представлял волгоградцам Петр Пигалев, директор компании «Парк», получившей на 40 лет в концессию ЦПКиО. Здесь он предстал в роли представителя компании-инвестора, готового вложить в пойму 12 млрд рублей.

Он сообщил, что проект предусматривает фонтаны, дельфинарий, водный канал, символизирующий реку Царицу и т. д. Чиновники дополнили доклад Пигалева информацией о том, что в пойме могут появиться 4 гостиницы-небоскреба.

Волгоградцы, выслушав планы, выступили за сохранение гаражного кооператива «Пионер», который расположен над поймой. Высказались за велодорожки и скейт-парк.

В итоге планы чиновников и неизвестной фирмы-инвестора не убедили волгоградцев, на многие из своих вопросов ответы они не получили. Против плана перепланировки высказались 192 человека, 190 одобрили проект, 46 голосование бойкотировали.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
США выразили протест России из-за ответных мер на санкции
В Крыму с терпящего бедствие сухогруза спасли восемь человек
ВМС США открыли предупредительную стрельбу по иранским катерам
Саакашвили обжалует в суде лишение его украинского гражданства
Ростуризм назвал число пострадавших россиян при пожаре в Турции
Иран пообещал продолжить разработку ракетной программы
В Якутии на реке Лена перевернулась лодка с шестью пассажирами
Спорт
Сборная России штампует золото на ЧМ в Будапеште Три золота в один день — уникальный и непривычный для российского плавания результат — был зафиксирован в пятницу Юлией Ефимовой, Евгением Рыловым и Антоном Чупковым
Авто
Новый крупнейший автопроизводитель в мире: это не VW и не Toyota По итогам первого полугодия 2017 года, глобальным лидером по продажам автомобилей стал альянс Renault-Nissan
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Названы актеры с самыми красивыми лицами Рейтинг актеров с самыми красивыми лицами представили сотрудники лондонского Центра пластической хирургии, руководствуясь формулой золотого сечения и подсчитав, насколько пропорции лиц звезд соответствуют эталону
Недвижимость
9 дизайн-хаков для тех, у кого много вещей
В России рухнул спрос на жилье
Льготы по оплате электроэнергии сократят
Многодетных хотят освободить от налога на имущество
Леди
В моду вошли комбинезоны, которые заменят платья (фото) На выход, в отпуск, на работу и на прогулку. В обзоре «Леди Mail.Ru» вы найдете отличный комбинезон буквально для любой ситуации.
Дети
Дочь Газманова растет настоящей красавицей (фото) Жена Олега Газманова – Марина Муравьева-Газманова – опубликовала на своей странице в Instagram фотографию тринадцатилетней дочери Марианны.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
Как разместить двух детей в одной детской: 55 ярких идей
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
Двушка в пастельных тонах с эркером-террасой
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь