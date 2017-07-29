ФОТОРЕПОРТАЖ: Праздничные мероприятия, посвященные Дню десантников, проходят в Минске
Праздничные мероприятия, посвященные Дню десантников и сил специальных операций «Рыцари неба», проходят 29 июля в Минске на площадке у Дворца спорта.
Праздничные мероприятия, посвященные Дню десантников и сил специальных операций «Рыцари неба», проходят 29 июля в Минске на площадке у Дворца спорта.
В программе праздника показательные парашютные прыжки, вальс бронетранспортеров, выставка образцов вооружения, военной и специальной техники, а также снаряжения и формы одежды военнослужащих сил спецопераций Вооруженных Сил.
Гости праздника смогут увидеть учебный бой на воде, штурм здания, а еще им покажут, как проводятся занятия по наземной отработке элементов прыжка на полевом
Запланированы также спортивные конкурсы. Можно будет посоревноваться в отжимании, подтягивании, сборке/разборке автоматов, в меткости в тире.