ФОТОРЕПОРТАЖ: Праздничные мероприятия, посвященные Дню десантников, проходят в Минске

В программе праздника показательные парашютные прыжки, вальс бронетранспортеров, выставка образцов вооружения, военной и специальной техники, а также снаряжения и формы одежды военнослужащих сил спецопераций Вооруженных Сил.

Гости праздника смогут увидеть учебный бой на воде, штурм здания, а еще им покажут, как проводятся занятия по наземной отработке элементов прыжка на полевом воздушно-десантном комплексе и по укладке десантных парашютов, продемонстрируют приемы армейского рукопашного боя.