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14:40 (мск), источник: БЕЛТА

ФОТОРЕПОРТАЖ: Праздничные мероприятия, посвященные Дню десантников, проходят в Минске

Праздничные мероприятия, посвященные Дню десантников и сил специальных операций «Рыцари неба», проходят 29 июля в Минске на площадке у Дворца спорта.

В программе праздника показательные парашютные прыжки, вальс бронетранспортеров, выставка образцов вооружения, военной и специальной техники, а также снаряжения и формы одежды военнослужащих сил спецопераций Вооруженных Сил.

Гости праздника смогут увидеть учебный бой на воде, штурм здания, а еще им покажут, как проводятся занятия по наземной отработке элементов прыжка на полевом воздушно-десантном комплексе и по укладке десантных парашютов, продемонстрируют приемы армейского рукопашного боя.

Запланированы также спортивные конкурсы. Можно будет посоревноваться в отжимании, подтягивании, сборке/разборке автоматов, в меткости в тире.

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