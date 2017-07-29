29 июля стало самым знойным днем года в Москве
Москва. 29 июля. INTERFAX.RU — Температура воздуха в столице в субботу стремительно растет и к полудню на базовой метеостанции (ВДНХ) достигла 29,9 градуса, сообщили «Интерфаксу» в городском метеобюро.
Москва. 29 июля. INTERFAX.RU — Температура воздуха в столице в субботу стремительно растет и к полудню на базовой метеостанции (ВДНХ) достигла 29,9 градуса, сообщили «Интерфаксу» в городском метеобюро.
«Суббота стала самым знойным днем этого года, высока вероятность, что такой жары в городе уже не будет до конца лета. Предыдущий температурный максимум был установлен два дня назад, 27 июля — 29,1 градуса», — сказал собеседник агентства.
До каких максимальных значений раскалится воздух в субботу, станет известно вечером. Гидрометцентр России в своем прогнозе не исключил 33 градусов в Москве, 34 градусов — в Московской области.
Температурный рекорд для 29 июля в Москве был установлен в 2010 году — 38,2 градуса. Этот же день занимает первую строчку в списке самых жарких дней за всю историю метеонаблюдений в столице.