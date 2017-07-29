29 июля стало самым знойным днем года в Москве

Источник: AP 2017

«Суббота стала самым знойным днем этого года, высока вероятность, что такой жары в городе уже не будет до конца лета. Предыдущий температурный максимум был установлен два дня назад, 27 июля — 29,1 градуса», — сказал собеседник агентства.

До каких максимальных значений раскалится воздух в субботу, станет известно вечером. Гидрометцентр России в своем прогнозе не исключил 33 градусов в Москве, 34 градусов — в Московской области.