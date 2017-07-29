В Германии изобрели напитки из мяса
Для приготовления напитка требуется отварить мясо с овощами в бульоне и измельчить его в пюре до консистенции какао.
Для приготовления напитка требуется отварить мясо с овощами в бульоне и измельчить его в пюре до консистенции какао.
В сентябре в Германии начнут продавать напитки из мяса. Их автором стал 55-летний мясник Петер Классен.
Он уже заключил договоры с производителями в Люксембурге, Бельгии и Франции. «Мы наблюдаем большой интерес. Ничего подобного еще не существует», — заявил Классен, уже подавший заявку на международный патент.
Для приготовления напитка требуется отварить мясо с овощами в бульоне и измельчить его в пюре до консистенции какао. Полученную жидкость расфасовывают по бутылкам и стерилизуют.
Классен утверждает, что охлажденный напиток можно хранить год. По его мнению, полученную субстанцию можно использовать для нужд армии и гуманитарной помощи.
Свой рецепт он разрабатывал в течение трех лет, сообщает Die Welt.