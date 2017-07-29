В Германии изобрели напитки из мяса

Источник: РИА "Новости"

В сентябре в Германии начнут продавать напитки из мяса. Их автором стал 55-летний мясник Петер Классен.

Он уже заключил договоры с производителями в Люксембурге, Бельгии и Франции. «Мы наблюдаем большой интерес. Ничего подобного еще не существует», — заявил Классен, уже подавший заявку на международный патент.

Мясник разработал линейку из трех вкусов: «Стейк», «Бомбейская говядина» и «Королевская курица».

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Для приготовления напитка требуется отварить мясо с овощами в бульоне и измельчить его в пюре до консистенции какао. Полученную жидкость расфасовывают по бутылкам и стерилизуют.

Классен утверждает, что охлажденный напиток можно хранить год. По его мнению, полученную субстанцию можно использовать для нужд армии и гуманитарной помощи.