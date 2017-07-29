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15:45 (мск), источник: Nur.kz

Супруги из Кызылординской области воспитали 10 детей, 40 внуков и 16 правнуков

Дедушка Арибжан и бабушка Назым Исламхановы из Кызылординской области скоро отметят шестидесятилетие совместной жизни — свадьбу бриллиантовую. Всю их семью уже нереально собрать за одним столом — у Исламхановых 10 детей, 40 внуков и 16 правнуков, передает BNews.kz.

Когда семья Исламхановых из Шиелийского района Кызылординской области взяла на региональном конкурсе «Мерейлі отбасы» главную номинацию, то никто не удивился — эта семья просто пример для подражания.

Дедушка Арибжан и бабушка Назым скоро отметят шестидесятилетие совместной жизни — свадьбу бриллиантовую. Дети, а также внуки этой красивой пары, конечно, хотят устроить торжество, ведь, даже если только самих Исламхановых собрать за одним столом, то уже в ресторане нужно заказывать сотню мест.

А еще любимые друзья, добрые соседи, так и вовсе той получается. Но скромные старики отмахиваются, мол, не ради того, чтобы через шестьдесят лет покрасоваться перед всеми, когда-то женились, а чтобы сделать счастливыми друг друга, создать семью.

А семья вышла славная. Арибжан-коке передал десятерым своим детям стремление к знаниям, хорошую привычку доводить начатое дело до конца, жажду жить в полную меру, от невзгод не таясь, счастливым моментам радуясь.

А Назым-апа, как истинная хранительница очага и большой домашний политик, всегда учила детей быть дружными, вместе заботиться о доме, осваивать ремесла, создавая уют.

В доме Исламхановых работа не делится на мужскую и женскую. Мужчины могут и плов приготовить для семейного праздника, а женщины — запросто своим мужьям в огороде, в хлеву подсобить.

«В старину матери не спрашивали дочек, любят ли их мужья. Говорили проще: “Жалеет ли тебя муж, балует ли свекровь?” И я считаю именно такую постановку вопроса правильной. Когда муж оберегает свою благоверную от несчастий, помогает ей с детьми, благодарит за то, что выбрала его в супруги, это и есть любовь», — рассказала бабушка Назым.

Еще у Исламхановых есть важное для воспитания детей правило — хорошие родители ничему плохому ребенка не научат, за достижения всегда похвалят. Чехова здесь все читали еще в молодости: «Что не возьмешь лаской, то не возьмешь и строгостью».

Совершил ребенок дурной проступок — виноват родитель, не сдержал, не объяснил, не так воспитал. Поэтому детям, а теперь внукам и правнукам Исламхановы уделяют столько времени, сколько физически могут. Практически — посвящают им жизнь.

У Арибжана Исламханова и его супруги Назым подрастают 40 внуков и 16 правнуков. Дети гордятся своими родителями.

Арибжан Исламханов, которому в этом году исполнилось 80 лет, прошел славный трудовой путь. В послевоенные годы еще мальчишкой трудился с односельчанами в поле, работал днями и ночами.

Повзрослев, освоил специальность инженера, долгие годы в родном совхозе Коммунизм (ныне это аул имени Н. Бекежанова) работал на телевизионной ретрансляционной станции старшим инженером.

Супруга его Назым — обладательница золотой подвески «Мать-героиня». Она много лет проработала рядом с мужем на телевышке, но главную свою миссию женщина видит в воспитании детей и внуков.

Семья всегда ставится во главу угла у Исламхановых. Детей окружают любовью и лаской. Родители чувствуют большую ответственность за них, оберегают от невзгод. Вместе с тем, и требовательны к чадам. С малолетства приучают к труду, следят за успехами, и так еще со школы.

Назым апа верно хранит не только семейные ценности. Опытная мастерица, она передала своим дочерям и внучкам любовь к древнему казахскому ремеслу — ковроткачеству, а также к житейскому рукоделию — шитью и вязанию.

Все одеяла в доме женщина сшила своими руками, с душой, чтобы действительно грели зимними вечерами домочадцев. Практически все работы бабушки Назым в национальном стиле, наполнены любовью к Великой степи, первоосновам. Как призналась наша героиня, страсть к рукоделию она переняла от бабушек и матери.

«Сегодня старинным ремеслом успешно владеют мои внучки — Гульнар, Гульнур и Жанар. У последней немало наград с областных и республиканских конкурсов по прикладному искусству. Она выставляла не только ковры, но и гобелены. А еще Жанар создает куклы», — отметила Назым апа.

Неудивительно, что каждый из детей Исламхановых сегодня уверенно идет по жизни. Старший сын Серик работает электромехаником в железнодорожном депо. Бакытжан — музыкальный аранжировщик в Шиелийском районном Доме культуры.

Дочь Раушан — старший архивист в Аральском районном архиве. Шолпан — педагог-психолог, младшая Айжан — учительница английского языка.

«Каждый ребенок — это личность со своим характером. Нужно своих детей просто любить, направлять на верный путь. И тогда они ответят взаимностью, смогут раскрыться. Правильно говорит наш президент Нурсултан Назарбаев, что семья — это стержень казахстанского общества, основа всех достижений страны в экономике, культуре и социальной политике. Выросший в хорошей доброй семье человек всегда стремится улучшить мир вокруг себя, наполнить достатком и добротой, а когда это делают миллионы, вот тебе и экономика, и политика», — подчеркнула Назым апа.

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