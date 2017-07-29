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18:19 (мск), источник: РИА Крым

Крымские фрукты нужно «выбирать носом» — Минсельхоз

На сегодняшний день в Крыму уже собрали 1 тыс 439 тонн семечковых и косточковых. Из них 1 тыс 361 тонн черешни, абрикоса и персика.

Источник: РИА "Новости"

Крымские фрукты и ягоды отличаются от выращенных на материке и за рубежом особым ароматом и вкусом. Это связанно с большим количеством солнечных дней на полуострове. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказала первый заместитель министра сельского хозяйства Республики Крым Алиме Зарединова.

Поэтому выбирать фрукты и ягоды она рекомендует по запаху.

«Крымские фрукты и овощи отличаются, в первую очередь, своим запахом, ароматом, потому что в Крыму большое количество солнечных дней, это все влияет на формирование урожая, и наши фрукты имеют особый аромат и вкус. Крымские персики отличаются от тех, которые выращиваются в других регионах. Когда покупаете персик — его надо обязательно понюхать. Если у него есть запах ароматный, то это точно крымский персик», — отметила Зарединова.

Крымские овощи также отличаются от привезенных по вкусу и запаху. Прежде всего, по словам замминистра, это касается плодов, выращенных на открытом грунте, а не в теплицах.

«Если это овощи закрытого грунта, то сложнее отличить от других. Овощи открытого грунта легче определить крымские они или привозные с материка или другого государства. У них (привезенных- ред.) нет такого естественного вкуса и аромата», — заметила замминистра.

По ее данным, на сегодняшний день в Крыму уже собрали 1 тыс 439 тонн семечковых и косточковых. Из них 1 тыс 361 тонн черешни, абрикоса и персика.

«Это наши традиционные предприятия Бахчисарайского, Кировского, Красногвардейского и Сакского районов. Кроме того, собрали 64 тонны ягод — предприятия Бахчисарайского, Гвардейского и Красноперекопского районов», — уточнила Зарединова.

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