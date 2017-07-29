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15:42 (мск), источник: Nur.kz

«Потерявший страх» медведь запугал жителей ВКО

Риддерскую турбазу «терроризирует» бурый медведь. Он ходит сюда, как в столовую, и объедает туристов. Об этом сообщила в соцсетях работница турбазы Татьяна Смола, передает NUR.KZ.

«Вопрос достопочтенной публике: как поступить с медведем, который страх потерял и пугает и объедает всю округу, от турбазы, где мы обитаем и по всему маршруту на пик Три Брата, очень популярному у туристов? Интересны мнения и моралистов, и практиков. Видео снято сегодня. Вчера вечером устроил кипиш в детском лагере. В туалет и в баню ходим строем. Сдать его властям? Взять на перевоспитание? Другие варианты?» — написала девушка 26 июля в Facebook.

В своих постах она пишет, что им приходится самим заботиться о своей безопасности.

«Сегодня ездила в город за хлебом, солеными огурцами, лесным билетом на топляк и патронами к ракетнице для отпугивания медведя», — сообщила Смола.

Чуть позднее, она рассказала о том, что медведь напугал туристку, что ей пришлось забраться на дерево.

«Спасоперация со снятием туристки с кедра, куда ее загнал хозяин тайги, завершилась благополучно. Жертва отделалась поцарапанными ногами, отжатыми продуктами и разодранной палаткой», — отметила Татьяна.

В комментариях она отметила, что медведь жив и даже при трофеях — отобрал у туристки сгущенку, гречку, хлеб и шоколад.

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