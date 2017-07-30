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11:06 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежская нацпалата отреагировала на инцидент с чеченскими девушками

Воронежская национальная палата призвала не использовать ситуацию с чеченскими девушками «для искусственного нагнетания неприятия друг к другу». Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил представитель главы Чеченской республики в регионе, член нацпалаты Аднан Носаев в субботу, 29 июля.

Источник: РИА "Воронеж"

Документ подписали Аднан Носаев и заместитель председателя Национальной палаты при губернаторе Воронежской области Газибег Магомедов.

— Мы видим, что некоторые стремятся увидеть в этом случае национальную подоплеку, раздуть значение этого инцидента. Это не может не вызывать категорического неприятия у любого здравомыслящего человека, ответственного гражданина, патриота, — говорится в обращении.

Как сообщили РИА «Воронеж» в областном правительстве, данная ситуация должна быть рассмотрена строго в правовом поле, свою оценку произошедшему должны дать надзорные органы. Не нужно выдумывать какой-то межнациональный подтекст. Правительство Воронежской области держит развитие ситуации под контролем.

Инцидент произошел в четверг, 27 июля. Мужчины в штатском потребовали паспорта у двух чеченских девушек с грудным ребенком. Сами мужчины не представились и документов не предъявили. Полицейский в форме стоял рядом и молчал. Когда на помощь девушкам пришли отец и брат, «полицейские» задержали их и посадили в машину.

Воронежские следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение.

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