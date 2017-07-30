Воронежская нацпалата отреагировала на инцидент с чеченскими девушками

Источник: РИА "Воронеж"

Документ подписали Аднан Носаев и заместитель председателя Национальной палаты при губернаторе Воронежской области Газибег Магомедов.

— Мы видим, что некоторые стремятся увидеть в этом случае национальную подоплеку, раздуть значение этого инцидента. Это не может не вызывать категорического неприятия у любого здравомыслящего человека, ответственного гражданина, патриота, — говорится в обращении.

Как сообщили РИА «Воронеж» в областном правительстве, данная ситуация должна быть рассмотрена строго в правовом поле, свою оценку произошедшему должны дать надзорные органы. Не нужно выдумывать какой-то межнациональный подтекст. Правительство Воронежской области держит развитие ситуации под контролем.

Инцидент произошел в четверг, 27 июля. Мужчины в штатском потребовали паспорта у двух чеченских девушек с грудным ребенком. Сами мужчины не представились и документов не предъявили. Полицейский в форме стоял рядом и молчал. Когда на помощь девушкам пришли отец и брат, «полицейские» задержали их и посадили в машину.