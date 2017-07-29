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14:42 (мск), источник: БЕЛТА

Очереди из грузовиков на границе с Литвой сохраняются

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 600 грузовых автомобилей ожидают выезда из Беларуси в Литву. Такая информация размещена на сайте Государственного пограничного комитета, сообщает БЕЛТА.

По данным на 12.00, на литовском направлении в пункте пропуска «Каменный Лог» в очереди находятся 220 грузовых автомобилей, в «Привалке» — 150, в «Котловке» — 140, в «Беняконях» — 115. На въезд в Беларусь в «Беняконях» скопилось 50 грузовиков, 10 — в «Котловке».

На выезд в направлении Латвии в пункте пропуска «Григоровщина» в ожидании стоят 145 фур (на въезд нет), в «Урбанах» — 130 (на въезд — 20).

На белорусско-польской границе, как и на границе с Украиной, очередей из ожидающих выезда грузовых автомобилей нет. На польском направлении в пункте пропуска «Берестовица» в очереди на въезд в Беларусь стоят 30 фур. Что касается легкового автотранспорта, то выезда в сопредельное государство ожидают 100 машин в «Бресте» и 28 — в «Брузгах».

Накануне Государственный таможенный комитет Беларуси прокомментировал образование очередей из грузовиков на границе с Литвой. Скопление грузовых транспортных средств на выезд из страны было связано в том числе с неритмичным приемом автомобилей сопредельной стороной. Имели место и сбои в работе информационных продуктов на сопредельной стороне пунктов пропуска. Образование очередей связано и со следованием большинства перевозчиков в Германию и иные страны Евросоюза через белорусско-литовскую границу, а не белорусско-польскую из-за ограничений на ввоз топлива в Польшу.

ГТК прокомментировал образование очередей из грузовиков на границе с Литвой’Литовское направление сегодня одно из самых популярных как для перевозчиков, так и для физических лиц. На въезд в Беларусь очереди отсутствуют, — отметили в ГТК.

Перевозчикам рекомендуется учитывать вышеуказанную информацию при выборе маршрута следования, а также следить за ситуацией в пунктах пропуска на едином интернет-портале таможенных органов и сайте Государственного пограничного комитета.

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