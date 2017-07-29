Умер дипломат и правозащитник Юрий Рыжов
Прощание пройдет в Сахаровском центре в Москве.
Прощание пройдет в Сахаровском центре в Москве.
Москва. 29 июля. INTERFAX.RU — На 87-м году жизни умер лауреат премии Московской Хельсинской группы (МХГ), дипломат, академик РАН Юрий Рыжов.
«Московская Хельсинкская группа выражает искренние соболезнования родным и близким Юрия Алексеевича и скорбит вместе с ними», — говорится в сообщении на сайте МХГ в субботу.
Юрий Рыжов — советский и российский ученый в области механики жидкости и газа, политический и общественный деятель, дипломат, академик РАН, доктор технических наук.
Он родился 28 октября 1930 года. В 1989—1991 годах был депутатом Верховного Совета СССР, членом Президиума Верховного Совета СССР. В 1992—1999 годах работал послом России во Франции. Он также известен своей правозащитной деятельностью, был награжден в 2016 году премией МХГ за исторический вклад в защиту прав человека и в правозащитное движение.
Рыжов является одним из создателей в начале 2000-х годов, когда значительно увеличилось количество «шпионских дел» против ученых, Общественного комитета защиты ученых. Организация оказывает помощь и поддержку российским ученым, обвиненным в государственной измене в форме шпионажа и разглашении гостайны.
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