В Самаре начались работы по очистке Воронежских озер

В Самаре стартовали работы по чистке Воронежских озер. Работы планируют завершить до 30 сентября. Рабочие уже приступили к первому этапу сообщает 63.ru.



По словам очевидцев спецтехника уже черпает из воды мусор. Рабочим необходимо устранить весь мусор не только в воде, но и по всей территории, а также планируется водолазное обследование, в ходе которого также будут устранять весь мусор со дна водоёмов. В список работ также вошло строительство парковки со стороны ул. Стара-Загора.



В парке планируют создать пешеходные дорожки с велополосами, благоустроенную зону для проведения пикников и закрытую площадку для выгула собак.