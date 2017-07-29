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17:18 (мск), источник: Ридус

Эксперты определили лучшие страны для женщин

Было опрошено более 9 тысяч женщин из 80 наиболее развитых стран.

Источник: AP 2017

По итогам проведенного исследования был составлен рейтинг стран, которые больше всего подходят для женщин.

Главными критериями, которым руководствовались американские и европейские эксперты, делая свои оценки, были гендерное равенство, права человека, экономическое состояние, безопасность и условия для развития.

Первое место в списке заняла Швеция, основным преимуществом которой оказалось равноправие между мужчинами и женщинами.

На втором месте расположилась Дания, а Норвегия замкнула тройку лидеров.

В десятку также вошли Нидерланды, Канада, Финляндия, Швейцария, Австралия, Австрия и Новая Зеландия.

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Рейтинг был совместно составлен американским изданием US News & World Report, Уортонской школой бизнеса и компанией BAV Consulting.

Было опрошено более 9 тысяч женщин из 80 наиболее развитых стран.

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