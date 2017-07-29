Эксперты определили лучшие страны для женщин
Было опрошено более 9 тысяч женщин из 80 наиболее развитых стран.
Было опрошено более 9 тысяч женщин из 80 наиболее развитых стран.
По итогам проведенного исследования был составлен рейтинг стран, которые больше всего подходят для женщин.
Главными критериями, которым руководствовались американские и европейские эксперты, делая свои оценки, были гендерное равенство, права человека, экономическое состояние, безопасность и условия для развития.
На втором месте расположилась Дания, а Норвегия замкнула тройку лидеров.
В десятку также вошли Нидерланды, Канада, Финляндия, Швейцария, Австралия, Австрия и Новая Зеландия.
Рейтинг был совместно составлен американским изданием US News & World Report, Уортонской школой бизнеса и компанией BAV Consulting.
Было опрошено более 9 тысяч женщин из 80 наиболее развитых стран.