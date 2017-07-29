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19:17 (мск), источник: АиФ Прикамье

Жители Кизела пожаловались на разгром на кладбище

После работу сотрудники коммунальной службы сложили ветки и пеньки на могилы.

Жители Кизела разместили в соцсетях фотографии местного кладбища, жалуясь на беспредел.

«Были на старом татарском кладбище и увидели такую ужасную картину. Деревья спилены, ветки, стволы и пни просто сгружены на могилы», — написал автор фото в соцсетях.

Во время загрузки произошла ошибка.

На фото видно, что поваленные деревья повредили оградки и памятники. Правда не понятно, деревья упали от сильного ветра или это была плановая вырубка.

Но в комментариях к посту жители сообщают, что часть могил повредила тяжёлая техника, которая зимой чистила дорожки.

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