Жители Кизела пожаловались на разгром на кладбище
После работу сотрудники коммунальной службы сложили ветки и пеньки на могилы.
После работу сотрудники коммунальной службы сложили ветки и пеньки на могилы.
Жители Кизела разместили в соцсетях фотографии местного кладбища, жалуясь на беспредел.
«Были на старом татарском кладбище и увидели такую ужасную картину. Деревья спилены, ветки, стволы и пни просто сгружены на могилы», — написал автор фото в соцсетях.
На фото видно, что поваленные деревья повредили оградки и памятники. Правда не понятно, деревья упали от сильного ветра или это была плановая вырубка.
Но в комментариях к посту жители сообщают, что часть могил повредила тяжёлая техника, которая зимой чистила дорожки.