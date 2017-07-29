Жители Кизела пожаловались на разгром на кладбище

Жители Кизела разместили в соцсетях фотографии местного кладбища, жалуясь на беспредел.

«Были на старом татарском кладбище и увидели такую ужасную картину. Деревья спилены, ветки, стволы и пни просто сгружены на могилы», — написал автор фото в соцсетях.

<div id="vk_post_-23934042_8845"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?146"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-23934042_8845", -23934042, 8845, 'NWEBX80hB63_BwOXKNSd-OwP-g')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> Во время загрузки произошла ошибка.

На фото видно, что поваленные деревья повредили оградки и памятники. Правда не понятно, деревья упали от сильного ветра или это была плановая вырубка.