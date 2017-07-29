Движение поездов в белорусском направлении восстановили в Москве

МИНСК, 29 июл — Sputnik. Прерванное в первой половине дня движение поездов из Москвы в белорусском направлении восстановлено и входит в график, сообщили в
Движение поездов было остановлено
«В ходе восстановительных работ железнодорожники вернули опору в исходное положение и укрепили, после их завершения пути были открыты для движения», — рассказали в
В настоящее время поезда следуют в оба направления. Диспетчерский аппарат делает все возможное, чтобы в конечный пункт составы прибыли с минимальным отставанием.
В справочной службе БЖД информацией о задержках не располагают. Рекомендуют встречающим звонить и уточнять время прибытия за час до прихода поезда.
Московская железная дорога принесла извинения пассажирам за доставленные неудобства. Причины случившегося устанавливаются.