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17:33 (мск), источник: Моя Планета

Долгий сон обвинили в возникновении ночных кошмаров

Люди, которые чаще всего просыпаются от кошмаров в холодном поту, вероятно, слишком долго спят. Исследователи из Оксфорда выявили причины ночных кошмаров.

Источник: Reuters

Психиатры опросили 846 человек, чтобы прийти к выводу, что ночные кошмары связаны не только с общем уровнем стресса, но и с продолжительностью сна. Больше девяти часов подряд, проведенных в объятиях Морфея, нередко завершаются «сюрпризом» вроде страшного сна, передает New Scientist.

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Исследование проводилось в форме онлайн-опроса, учитывались также ответы на вопросы об употреблении алкоголя и уровне физической активности. Оказалось, что эти факторы никак не причастны к возникновению кошмаров.

Между тем, чаще всего страшные сны корреллируют с уровнем тревоги, стресса и появлением галлюцинаций. Но самым неожиданным открытием оказалась связь с продолжительностью сна.

Вероятнее всего, долгий сон подразумевает учащение циклов фазы быстрого сна, где «демонстрируются» самые запоминающиеся сновидения. Более точные причины возникновений кошмаров ученым еще предстоит исследовать, исключив ряд погрешностей, сопровождающих метод онлайн-опроса.

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