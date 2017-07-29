Долгий сон обвинили в возникновении ночных кошмаров

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Психиатры опросили 846 человек, чтобы прийти к выводу, что ночные кошмары связаны не только с общем уровнем стресса, но и с продолжительностью сна. Больше девяти часов подряд, проведенных в объятиях Морфея, нередко завершаются «сюрпризом» вроде страшного сна, передает New Scientist.

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Исследование проводилось в форме онлайн-опроса, учитывались также ответы на вопросы об употреблении алкоголя и уровне физической активности. Оказалось, что эти факторы никак не причастны к возникновению кошмаров.

Между тем, чаще всего страшные сны корреллируют с уровнем тревоги, стресса и появлением галлюцинаций. Но самым неожиданным открытием оказалась связь с продолжительностью сна.