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17:22 (мск), источник: Комсомольская правда

Губернатор Петербурга поздравил Ленобласть с юбилеем

И напомнил, что именно здесь зарождалась российская государственность.

Отношения между Петербургом и Ленобластью даже больше, чем добрососедские. Жители работают в одном регионе, отдыхают в другом. И в общем-то считают, что все это большой общий дом. Разумеется, губернатор Петербурга Георгий Полтавченко поздравил 47-й регион с юбилеем.

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— Это повод обратиться к истории, — обратился Полтавченко к Жителям Ленобласти. — Невская земля не раз становилась местом, где вершилась судьба нашего отечества. В Старой Ладоге зарождалась российская государственность. Здесь проходили битвы Северной войны. В Лодейном поле Петр Первый создавал российский флот. Здесь мы вместе остановили фашистов и отстояли Ленинград, а в трудные послевоенные годы восстанавливали страну.

Губернатор Петербурга напомнил, что экономика Ленинградской области — это высокотехнологичная промышленность, мощные порты, агропромышленный комплекс, который помогает решать вопросы продовольственной безопасности. А затем пожелал региону процветания, а ее жителям — здоровья, мира и добра.

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