Губернатор Петербурга поздравил Ленобласть с юбилеем

Отношения между Петербургом и Ленобластью даже больше, чем добрососедские. Жители работают в одном регионе, отдыхают в другом. И в общем-то считают, что все это большой общий дом. Разумеется, губернатор Петербурга Георгий Полтавченко поздравил 47-й регион с юбилеем.

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— Это повод обратиться к истории, — обратился Полтавченко к Жителям Ленобласти. — Невская земля не раз становилась местом, где вершилась судьба нашего отечества. В Старой Ладоге зарождалась российская государственность. Здесь проходили битвы Северной войны. В Лодейном поле Петр Первый создавал российский флот. Здесь мы вместе остановили фашистов и отстояли Ленинград, а в трудные послевоенные годы восстанавливали страну.