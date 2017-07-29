Губернатор Петербурга поздравил Ленобласть с юбилеем
И напомнил, что именно здесь зарождалась российская государственность.
И напомнил, что именно здесь зарождалась российская государственность.
Отношения между Петербургом и Ленобластью даже больше, чем добрососедские. Жители работают в одном регионе, отдыхают в другом. И в
— Это повод обратиться к истории, — обратился Полтавченко к Жителям Ленобласти. — Невская земля не раз становилась местом, где вершилась судьба нашего отечества. В Старой Ладоге зарождалась российская государственность. Здесь проходили битвы Северной войны. В Лодейном поле Петр Первый создавал российский флот. Здесь мы вместе остановили фашистов и отстояли Ленинград, а в трудные послевоенные годы восстанавливали страну.
Губернатор Петербурга напомнил, что экономика Ленинградской области — это высокотехнологичная промышленность, мощные порты, агропромышленный комплекс, который помогает решать вопросы продовольственной безопасности. А затем пожелал региону процветания, а ее жителям — здоровья, мира и добра.