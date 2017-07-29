Напитки из мяса начнут продавать в Европе
Немецкий мясник Петер Классен выпустит на рынок напитки из мяса, сообщает Die Welt.
Немецкий мясник Петер Классен выпустит на рынок напитки из мяса, сообщает Die Welt.
Отмечается, что необычный продукт поступит в продажу в сентябре в Германии. По данным издания, бизнесмен также заключил договоры с производителями в Люксембурге, Бельгии и Франции.
«Мы наблюдаем большой интерес. Ничего подобного еще не существует», — отметил мясник изданию, добавив, что подал заявки на международный патент.
Чтобы приготовить напиток, мужчина варит мясо с овощами в бульоне, а затем измельчает его до консистенции какао. После этого жидкость расфасовывается по бутылкам и стерилизуется. Сообщается, что на данный момент Классен разработал линейку из трех вкусов: «Стейк», «Бомбейская говядина» и «Кролевская курица».
Также 55-летний мясник отметил изданию, что таким образом охлажденный напиток можно хранить год. Он считает, что полученную субстанцию удобно использовать для нужд армии и гуманитарной помощи. Известно, что мужчина вместе со своим сыном Филиппом и поваром Штефаном Киммелем разрабатывали рецепт в течение трех лет.