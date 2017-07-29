Напитки из мяса начнут продавать в Европе

Источник: Tengrinews

Отмечается, что необычный продукт поступит в продажу в сентябре в Германии. По данным издания, бизнесмен также заключил договоры с производителями в Люксембурге, Бельгии и Франции.

«Мы наблюдаем большой интерес. Ничего подобного еще не существует», — отметил мясник изданию, добавив, что подал заявки на международный патент.

Чтобы приготовить напиток, мужчина варит мясо с овощами в бульоне, а затем измельчает его до консистенции какао. После этого жидкость расфасовывается по бутылкам и стерилизуется. Сообщается, что на данный момент Классен разработал линейку из трех вкусов: «Стейк», «Бомбейская говядина» и «Кролевская курица».