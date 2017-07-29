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17:31 (мск), источник: Tengrinews

Напитки из мяса начнут продавать в Европе

Немецкий мясник Петер Классен выпустит на рынок напитки из мяса, сообщает Die Welt.

Источник: Tengrinews

Отмечается, что необычный продукт поступит в продажу в сентябре в Германии. По данным издания, бизнесмен также заключил договоры с производителями в Люксембурге, Бельгии и Франции.

«Мы наблюдаем большой интерес. Ничего подобного еще не существует», — отметил мясник изданию, добавив, что подал заявки на международный патент.

Чтобы приготовить напиток, мужчина варит мясо с овощами в бульоне, а затем измельчает его до консистенции какао. После этого жидкость расфасовывается по бутылкам и стерилизуется. Сообщается, что на данный момент Классен разработал линейку из трех вкусов: «Стейк», «Бомбейская говядина» и «Кролевская курица».

Также 55-летний мясник отметил изданию, что таким образом охлажденный напиток можно хранить год. Он считает, что полученную субстанцию удобно использовать для нужд армии и гуманитарной помощи. Известно, что мужчина вместе со своим сыном Филиппом и поваром Штефаном Киммелем разрабатывали рецепт в течение трех лет.

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