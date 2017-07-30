Два жителя губернии строят плот из бочек, чтобы доплыть через Сызрань до Саратова
Создатели необычного плота хотят показать народу, как можно трезво отдыхать и путешествовать без больших денежных вложений.
Создатели необычного плота хотят показать народу, как можно трезво отдыхать и путешествовать без больших денежных вложений.
Член Федерации бокса Сызрани Андрей Цикунов и директор ДОСААФ из Октябрьска Максим Сагайдак ищут 200-литровые бочки, из которых хотят соорудить плот и проплыть по Волге, сообщает
Маршрут необычного путешествия будет пролегать через Тольятти, Самару, Октябрьск, Сызрань и далее.
«Нам очень не хватает бочек. Нужно 20 штук. Плот будет площадью 60 кв. метров. Это довольно серьезное сооружение, поэтому, если
По его словам, создатели необычного плота хотят показать народу, как можно трезво отдыхать и путешествовать без больших денежных вложений.
Бочки могут быть железными или пластиковыми, главное — чтобы они были большие, либо их было очень много, и они герметично закрывались чтобы в них не попала вода, пояснил Андрей.
Причем парни из Октябрьска хотят найти таких же веселых ребят в Саратове, чтобы передать им плот из бочек, как эстафету для продолжения путешествия по Волге.