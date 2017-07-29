В столице начали появляться фонтаны с питьевой водой
Первый фонтан с питьевой водой установили в столице. Горожане инициативу властей поддержали.
Первый фонтан с питьевой водой установили в столице. Горожане инициативу властей поддержали.
А в мэрии пообещали, что вскоре по всему городу появится ещё 12 таких фонтанов.
Питьевой фонтан установили на перекрёстке улиц Пушкина и Колумны.
«Своевременно, особенно летом, в знойные дни».
«Надеемся, в будущем такие фонтанчики появятся по всему городу».
Установило фонтан предприятие Apă Canal Chişinău.
«Никакой опасности нет, воду протестировали в лаборатории и она пригодна для питья».
«Бутылка воды стоит девять леев, а здесь бесплатно. Замечательно».
Торговцы, тем временем, отмечают, что несмотря на установку фонтана, люди продолжают покупать воду в бутылках.
«Такой у нас стереотип, мы думаем, что вода в бутылках вкусней. Хотя стоит она 11 леев».
Подобные фонтаны установят во всех многолюдных местах столицы, в частности в парках.