В столице начали появляться фонтаны с питьевой водой

Источник: Publika.md

А в мэрии пообещали, что вскоре по всему городу появится ещё 12 таких фонтанов.

Питьевой фонтан установили на перекрёстке улиц Пушкина и Колумны.

«Своевременно, особенно летом, в знойные дни».

«Надеемся, в будущем такие фонтанчики появятся по всему городу».

Установило фонтан предприятие Apă Canal Chişinău.

«Никакой опасности нет, воду протестировали в лаборатории и она пригодна для питья».

«Бутылка воды стоит девять леев, а здесь бесплатно. Замечательно».

Торговцы, тем временем, отмечают, что несмотря на установку фонтана, люди продолжают покупать воду в бутылках.

«Такой у нас стереотип, мы думаем, что вода в бутылках вкусней. Хотя стоит она 11 леев».