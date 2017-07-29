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17:51 (мск), источник: Моя Планета

Пилот рассказал, что будет, если открыть дверь летящего самолета

«При разгерметизации салона притяните кислородную маску к лицу и начинайте дышать», — многим знакомая инструкция, сухая, как осенний лист, совсем не рассказывает о том, что на самом деле происходит вокруг, когда пассажир обнаруживает себя в разгерметизированном самолете!

Источник: AP 2017

Пилот по имени Патрик Смит рассказал изданию The Independent, что произойдет, если кто-то решит открыть дверь самолета на высоте в 11 000 м.

Во-первых, пассажир, открывший дверь, сам в нее и вылетит, “прихватив” с собой рядом находящихся людей.
Патрик Смит
Пилот

Большинство неконтролируемых разгерметизаций происходит из-за сбоев в структурной целостности самолета и недостатка ремонта. Хорошо, что происходят они крайне редко.

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Когда такое случается, у пассажиров есть примерно 15−20 секунд в сознании, чтобы успеть подтянуть к себе кислородную маску и, возможно, помочь ребенку рядом. Если этого не сделать, дышать станет невозможно, резко заболят уши и зубы. После этого наступает гипоксия и неизбежная потеря сознания, которая приводит к летальному исходу.

Потому быстрая реакция на выпавшую из панели над креслом кислородную маску чрезвычайно важна, пока пилот пытается управлять самолетом.

Однако слишком беспокоиться не стоит: дверь лайнера, летящего на огромной скорости, открыть крайне сложно, а окна иллюминаторов выдерживают гигантское давление.

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