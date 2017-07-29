В Швейцарии открыли полукилометровый висячий мост

Мост, ширина которого достигает 65 метров, был открыт в городе Церматт, который считается одним из лучших лыжных курортов Швейцарии. Сооружение названо в честь Шарля Куонена, бизнесмена и винодела, пожертвовавшего 100 тысяч швейцарского франков на его строительство.

Стоимость моста, расположенного на высоте около 80 метров над землей, составила в общей сложности 730 тысяч франков. В его возведении, кроме администрации Церматта, также приняли участие соседние муниципалитеты Грэхен, Санкт Никлаус, Ранда и Теш.