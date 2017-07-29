Наина Ельцина представила в Петербурге свои мемуары о первом президенте России
Вдова первого президента России выразила сожаление, что, по ее мнению, «Бориса Николаевича совершенно не знает ни молодежь, ни пожилые люди».
Вдова первого президента России выразила сожаление, что, по ее мнению, «Бориса Николаевича совершенно не знает ни молодежь, ни пожилые люди».
Говоря о том, как пришла идея книги, Наина Ельцина рассказала: «Дочки, и Таня, в основном, конечно, и Лена, они сказали, что надо не просто оставить запись, а лучше это написать, сделать книгу». Она призналась, что ее поначалу пугало предложение издать мемуары. «Меня это напугало очень, но под их давлением я согласилась», — рассказала она.
Ельцина выразила сожаление, что, по ее мнению, «Бориса Николаевича совершенно не знает ни молодежь, ни пожилые люди». Как подчеркнула вдова
«Диалоги» — один из форматов
Книга Наины Ельциной «Личная жизнь» выпущена издательством «Синдбад» в 2017 году в литературной обработке Людмилы Телень.