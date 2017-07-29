Наина Ельцина представила в Петербурге свои мемуары о первом президенте России

Источник: РИА "Новости"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/ Вдова первого президента России Наина Ельцина представила в субботу в Санкт-Петербурге книгу мемуаров под названием «Личная жизнь». Несмотря на то, что формально это ее биография как автора, основная часть повествования связана с именем ее супруга Бориса Ельцина — от момента их знакомства до последних дней его жизни.

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Говоря о том, как пришла идея книги, Наина Ельцина рассказала: «Дочки, и Таня, в основном, конечно, и Лена, они сказали, что надо не просто оставить запись, а лучше это написать, сделать книгу». Она призналась, что ее поначалу пугало предложение издать мемуары. «Меня это напугало очень, но под их давлением я согласилась», — рассказала она.

Ельцина выразила сожаление, что, по ее мнению, «Бориса Николаевича совершенно не знает ни молодежь, ни пожилые люди». Как подчеркнула вдова экс-президента, «он не боролся за власть». Как считает Наина Ельцина, сейчас в общественном создании он «представлен абсолютно другим человеком». Вдова Ельцина рассказала о своей книге в рамках проекта «Диалоги» в Главном штабе Эрмитажа, где ее собеседником выступил режиссер Александр Сокуров.

«Диалоги» — один из форматов общественно-культурного проекта «Открытая библиотека», созданного в Санкт- Петербурге в 2012 году. «Изначально мы считали своей целью переустройство городских общедоступных библиотек, расширение формата их работы. Сегодня “Открытая библиотека” устраивает дискуссии, участие в которых принимают лучшие русскоязычные спикеры. Мы рады самым разным участникам и гостям вне зависимости от их возраста, образования и мировоззрения», — говорится на сайте «Открытой библиотеки».