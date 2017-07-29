Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Die Presse: Европа встала стеной на защиту России
Анджелина Джоли рассказала, как перенесла паралич лицевого нерва
Сын Собчак «поздравил» сестру с днем рождения
В России рухнул спрос на жилье
42-летняя Рудковская в купальнике выглядит как 18-летняя девушка
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
Реакция Тимошенко на лишение Саакашвили украинского гражданства
Дональд Трамп: «Сколько раз Россию спасала погода»
В Берлине нашли заброшенный автосервис, где чинили «Москвичи»
Ferrari сгорел дотла через час после покупки
СМИ: Волочкова искупалась в Крыму в откровенном бикини
В Одессе пассажира выгнали из-за украинского языка
49-летняя Валерия вышла на красную дорожку в купальнике (фото)
СМИ: Барак Обама разводится с 53-летней женой
США могут закрыть все атомные станции Украины – СМИ
В Киеве на парковке убили российского убийцу — СМИ
В России рухнул спрос на жилье
Вышел новый закон в сфере ЖКХ
Фоторепортажи
10Вокалист Linkin Park покончил с собой
8Крупнейшие катастрофы на авиашоу
22:54 (мск), источник: Sputnik.by

Брестчане о Дне города: к тысячелетию из Бреста сделают конфетку

Жители Бреста, пришедшие на праздничные мероприятия, поделились с корреспондентом Sputnik своими впечатлениями о развитии города.

Источник: Sputnik.by

БРЕСТ, 29 июл — Sputnik. 998-й День города брестчане отметили карнавалом, шоу двойников и полетами на вертолете.

Местные жители заполнили все праздничные городские площадки с самого утра.

К полудню на Гребном канале более сотни человек выстроились в очередь, чтобы полетать на вертолете над городом. Очередь не уменьшалась до вечера.

Гуляния проходили также на центральной пешеходной улице. На протяжении всей Советской расположились импровизированные сцены. Каждый выбирал то, что приходится ему по вкусу. У выставочного зала выступила группа J: Морс.

У торгового центра «Дидас Персия» прошло шоу двойников звезд. Организаторы подобрали похожих на звезд людей, накрасили и нарядили их соответствующе.

Перед брестчанами под музыку продефилировали Кэти Перри, Леди Гага, Майкл Джексон, Элвис Пресли, Кристина Орбакайте, Ольга Бузова, Макс Барских, Кристина Си и Эра Истрефи.

Вечером на проспекте Машерова состоялся традиционный карнавал «Звездная мельница».

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Брестчане поделились своим мнением о развитии города с корреспондентом Sputnik.

Юлия живет в Бресте уже семь лет. Она переехали сюда из Иванова.

«За это время построилось очень много торговых центров, появилась возможность немножечко почувствовать себя европейцем. Потому что, когда я сюда переехала, чего-то не хватало. Очень много крутых арт-объектов. Много реставраций зданий проводится. Кукольный театр новый — очень здорово. Колесо обозрения появилось. Хотелось бы, чтобы парку 1 Мая еще уделили внимание», — рассказала горожанка.

Максим живет в городе с самого рождения. Как водителя его заботит состояние автомобильных дорог.

«Я прожил в микрорайоне Березовка очень много времени. И там очень редко ходили автобусы. Хорошо, хоть сейчас с транспортом за это время стало проще. Есть вопросы по автодорогам. Надеюсь, к тысячелетию всех их приведут в порядок», — поделился молодой человек.

Коренная пинчанка Марта поселилась в Бресте четыре года назад. На ее взгляд, город за это время сильно изменился.

«Поменялся железнодорожный вокзал. Он был более советским, когда я сюда в первые разы приезжала. Вообще, город меняется. Если уехать на годик-другой, мне кажется, что можно и не узнать его. Я живу сейчас недалеко от Западного обхода. Каждый день вижу, как там кипит строительство. Очень интересно, во что это в итоге превратится. Тысячелетие так сильно пиарят, что власти просто обязаны не разочаровать людей. Хотелось бы, чтобы тысячелетие не стало точкой, после которой больше ничего меняться не будет», — выразила мнение девушка.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Смертельное ДТП в Бобруйске: Audi столкнулась с поездом, погиб водитель
На Дне десантника в Минске выбрана 'Мисс Десантура'
Госдеп объяснил новые санкции желанием улучшить отношения с РФ
Виктор Золотов возглавит антитеррористическую группу на Кавказе
Путин помиловал двух осужденных за госизмену жительниц Сочи
Президент Молдавии подтвердил встречу с Рогозиным в Тегеране
Михаил Саакашвили отказался менять гражданство и просить убежища
Дамаск сообщил о десяти погибших в результате удара ВВС коалиции
СК возбудил дело по факту затопления сухогруза в Черном море
Спорт
Ефимова против Кинг, нас ждет новая серия Юлия Ефимова в воскресенье снова сразится с Лилли Кинг, но теперь на дистанции 50 м брассом
Авто
Новый крупнейший автопроизводитель в мире: это не VW и не Toyota По итогам первого полугодия 2017 года, глобальным лидером по продажам автомобилей стал альянс Renault-Nissan
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Названы актеры с самыми красивыми лицами Рейтинг актеров с самыми красивыми лицами представили сотрудники лондонского Центра пластической хирургии, руководствуясь формулой золотого сечения и подсчитав, насколько пропорции лиц звезд соответствуют эталону
Недвижимость
9 дизайн-хаков для тех, у кого много вещей
В России рухнул спрос на жилье
Льготы по оплате электроэнергии сократят
Многодетных хотят освободить от налога на имущество
Леди
В моду вошли комбинезоны, которые заменят платья (фото) На выход, в отпуск, на работу и на прогулку. В обзоре «Леди Mail.Ru» вы найдете отличный комбинезон буквально для любой ситуации.
Дети
Дочь Газманова растет настоящей красавицей (фото) Жена Олега Газманова – Марина Муравьева-Газманова – опубликовала на своей странице в Instagram фотографию тринадцатилетней дочери Марианны.
Все о ремонте
5 правил быстрого ремонта
Как оформить интерьер в стиле минимализм
10 интересных идей для фартука на кухне
Как использовать для хранения место вокруг окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь