Брестчане о Дне города: к тысячелетию из Бреста сделают конфетку

Источник: Sputnik.by

БРЕСТ, 29 июл — Sputnik. 998-й День города брестчане отметили карнавалом, шоу двойников и полетами на вертолете.

Местные жители заполнили все праздничные городские площадки с самого утра.

К полудню на Гребном канале более сотни человек выстроились в очередь, чтобы полетать на вертолете над городом. Очередь не уменьшалась до вечера.

Гуляния проходили также на центральной пешеходной улице. На протяжении всей Советской расположились импровизированные сцены. Каждый выбирал то, что приходится ему по вкусу. У выставочного зала выступила группа J: Морс.

У торгового центра «Дидас Персия» прошло шоу двойников звезд. Организаторы подобрали похожих на звезд людей, накрасили и нарядили их соответствующе.

Перед брестчанами под музыку продефилировали Кэти Перри, Леди Гага, Майкл Джексон, Элвис Пресли, Кристина Орбакайте, Ольга Бузова, Макс Барских, Кристина Си и Эра Истрефи.

Вечером на проспекте Машерова состоялся традиционный карнавал «Звездная мельница».

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Брестчане поделились своим мнением о развитии города с корреспондентом Sputnik.

Юлия живет в Бресте уже семь лет. Она переехали сюда из Иванова.

«За это время построилось очень много торговых центров, появилась возможность немножечко почувствовать себя европейцем. Потому что, когда я сюда переехала, чего-то не хватало. Очень много крутых арт-объектов. Много реставраций зданий проводится. Кукольный театр новый — очень здорово. Колесо обозрения появилось. Хотелось бы, чтобы парку 1 Мая еще уделили внимание», — рассказала горожанка.

Максим живет в городе с самого рождения. Как водителя его заботит состояние автомобильных дорог.

«Я прожил в микрорайоне Березовка очень много времени. И там очень редко ходили автобусы. Хорошо, хоть сейчас с транспортом за это время стало проще. Есть вопросы по автодорогам. Надеюсь, к тысячелетию всех их приведут в порядок», — поделился молодой человек.

Коренная пинчанка Марта поселилась в Бресте четыре года назад. На ее взгляд, город за это время сильно изменился.