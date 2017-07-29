Брестчане о Дне города: к тысячелетию из Бреста сделают конфетку
Жители Бреста, пришедшие на праздничные мероприятия, поделились с корреспондентом Sputnik своими впечатлениями о развитии города.
Жители Бреста, пришедшие на праздничные мероприятия, поделились с корреспондентом Sputnik своими впечатлениями о развитии города.
БРЕСТ, 29 июл — Sputnik. 998-й День города брестчане отметили карнавалом, шоу двойников и полетами на вертолете.
Местные жители заполнили все праздничные городские площадки с самого утра.
К полудню на Гребном канале более сотни человек выстроились в очередь, чтобы полетать на вертолете над городом. Очередь не уменьшалась до вечера.
Гуляния проходили также на центральной пешеходной улице. На протяжении всей Советской расположились импровизированные сцены. Каждый выбирал то, что приходится ему по вкусу. У выставочного зала выступила группа J: Морс.
У торгового центра «Дидас Персия» прошло шоу двойников звезд. Организаторы подобрали похожих на звезд людей, накрасили и нарядили их соответствующе.
Перед брестчанами под музыку продефилировали Кэти Перри, Леди Гага, Майкл Джексон, Элвис Пресли, Кристина Орбакайте, Ольга Бузова, Макс Барских, Кристина Си и Эра Истрефи.
Вечером на проспекте Машерова состоялся традиционный карнавал «Звездная мельница».
Брестчане поделились своим мнением о развитии города с корреспондентом Sputnik.
Юлия живет в Бресте уже семь лет. Она переехали сюда из Иванова.
«За это время построилось очень много торговых центров, появилась возможность немножечко почувствовать себя европейцем. Потому что, когда я сюда переехала,
Максим живет в городе с самого рождения. Как водителя его заботит состояние автомобильных дорог.
«Я прожил в микрорайоне Березовка очень много времени. И там очень редко ходили автобусы. Хорошо, хоть сейчас с транспортом за это время стало проще. Есть вопросы по автодорогам. Надеюсь, к тысячелетию всех их приведут в порядок», — поделился молодой человек.
Коренная пинчанка Марта поселилась в Бресте четыре года назад. На ее взгляд, город за это время сильно изменился.
«Поменялся железнодорожный вокзал. Он был более советским, когда я сюда в первые разы приезжала. Вообще, город меняется. Если уехать на