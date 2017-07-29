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23:36 (мск), источник: Tengrinews

В Астане прошел вечер памяти погибшего вокалиста Linkin Park

В Астане 29 июля прошел вечер памяти погибшего солиста группы Linkin Park Честера Беннингтона, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на фанатов музыканта.

Источник: Tengrinews

Напомним, подобный вечер памяти рок-исполнителя прошел в Алматы. По данным читателей сайта, мероприятие прошло в парке «Жеруйык» в столице Казахстана с 19.00 до 22.00 по времени Астаны. Отмечается, что пришло около 200 человек. Информация о мероприятии появилась в социальных сетях.

Ранее алматинец Тимур Базарбаев в Facebook сообщил, что аналогичные вечера пройдут еще в Актобе и Караганде. Известно, что акимат Астаны совместно с посольством США в Казахстане дали разрешение, на проведение мероприятий, а именно возложения и прощание с известным солистом группы Linkin Park. Возложение цветов и прощание с солистом проходило возле посольства США в Казахстане.

Фанаты певца в Астане прислали в редакцию фото и видео с вечера памяти Беннингтона. Они исполнили песни группы около памятника генералу Панфилову в парке «Жеруйык».

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