В Астане прошел вечер памяти погибшего вокалиста Linkin Park

Источник: Tengrinews

Напомним, подобный вечер памяти рок-исполнителя прошел в Алматы. По данным читателей сайта, мероприятие прошло в парке «Жеруйык» в столице Казахстана с 19.00 до 22.00 по времени Астаны. Отмечается, что пришло около 200 человек. Информация о мероприятии появилась в социальных сетях.

Ранее алматинец Тимур Базарбаев в Facebook сообщил, что аналогичные вечера пройдут еще в Актобе и Караганде. Известно, что акимат Астаны совместно с посольством США в Казахстане дали разрешение, на проведение мероприятий, а именно возложения и прощание с известным солистом группы Linkin Park. Возложение цветов и прощание с солистом проходило возле посольства США в Казахстане.

Фанаты певца в Астане прислали в редакцию фото и видео с вечера памяти Беннингтона. Они исполнили песни группы около памятника генералу Панфилову в парке «Жеруйык».