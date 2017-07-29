В Астане прошел вечер памяти погибшего вокалиста Linkin Park
В Астане 29 июля прошел вечер памяти погибшего солиста группы Linkin Park Честера Беннингтона, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на фанатов музыканта.
В Астане 29 июля прошел вечер памяти погибшего солиста группы Linkin Park Честера Беннингтона, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на фанатов музыканта.
Напомним, подобный вечер памяти
Ранее алматинец Тимур Базарбаев в Facebook сообщил, что аналогичные вечера пройдут еще в Актобе и Караганде. Известно, что акимат Астаны совместно с посольством США в Казахстане дали разрешение, на проведение мероприятий, а именно возложения и прощание с известным солистом группы Linkin Park. Возложение цветов и прощание с солистом проходило возле посольства США в Казахстане.
Фанаты певца в Астане прислали в редакцию фото и видео с вечера памяти Беннингтона. Они исполнили песни группы около памятника генералу Панфилову в парке «Жеруйык».