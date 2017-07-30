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01:14 (мск), источник: ТАСС

Памятник Горькому вернется на площадь Тверской Заставы Москвы через 12 лет после демонтажа

На площади уже завершились работы по закладке фундамента.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Спецоперация по доставке памятника писателю Максиму Горькому из парка «Музеон» на историческое место — площадь Тверская Застава — пройдет в воскресенье в Москве. Об этом сообщил журналистам заместитель столичного мэра по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.

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«В ночь с воскресенья на понедельник памятник будет перевезен на свое историческое место», — сказал Бирюков. По его словам, монумент высотой около 5 метров и шириной 2 метра будет помещен в специальный контейнер, после чего его в горизонтальном положении закрепят на специальном длинномере, грузовом автомобиле с удлиненным кузовом и высокой грузоподъемностью.

Колонна в сопровождении автомобилей ДПС пройдет по улице Большая Якиманка, Садовому кольцу и через 1-ю Брестскую улицу доставит памятник на площадь Тверская Застава. «При прохождении колонны движение в городе ограничивать не будут», — отметил заместитель мэра.

Операция займет несколько часов. После того, как скульптуру доставят на место, начнется ее установка. На площади Тверская Застава уже завершились работы по закладке фундамента и возведению стилобата памятника. Планируется, что к шести утра понедельника завершатся и эти работы.

Как отметил Петр Бирюков, памятник Горькому станет важной культурно-исторической достопримечательностью нового общественного пространства, комфортного для москвичей и туристов.

Площадь у Белорусского вокзала преобразится

«В последнее время площадь Тверская Застава представляла собой открытое пространство без зелени и мест отдыха, которое практически не использовалось горожанами. В 2017 году она вошла в программу “Моя улица”, уже совсем скоро у Белорусского вокзала обустроят сквер с прогулочными дорожками, газонами, историческими фонарями и скамейками», — сказал Бирюков.

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Памятник писателю по проекту Веры Мухиной был открыт в сквере у Белорусского вокзала в 1951 году. Место было выбрано не случайно: именно сюда Горький прибыл после своей итальянской эмиграции, здесь же выступил с первой после возвращения речью. В парк искусств «Музеон» памятник перевезли в 2005 году в связи с планами по изменению схемы движения на площади Тверская Застава.

Аналогичная операция

В июле 2014 года специалисты столичного Комплекса городского хозяйства провели уникальную операцию по транспортировке макета космического челнока «Буран» из парка Горького на ВДНХ. Главный космический экспонат России весом 50 тонн преодолел расстояние в 15 км.

Для транспортировки ракетоплана задействовали шесть единиц специальной техники: фуры-длинномеры, трех- четырех- и семиосные платформы, самоходные краны грузоподъемностью до 100 тонн каждый. Для перевозки макета космического челнока «Буран» по улицам столицы использовали спецтехнику, которая обслуживает космодромы. По трассе следования колонны временно сняли движение 14 маршрутов троллейбусов и двух маршрутов трамвая.

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