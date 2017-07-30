Необычный салют увидят жители Приморья.

Впервые во Владивостоке праздничный салют будет произведен с акватории Амурского залива, об этом ИА «Deita.ru» сообщили в пресс-службе ВВО по Тихоокеанскому флоту.

Для производства салюта в акватории залива между парадным строем кораблей Тихоокеанского флота и береговой чертой будут поставлены два специальных судна с салютными установками 2А-85 на борту. При их помощи в ночное небо Владивостока на высоту до 600 метров будут запущены специальные осветительные боеприпасы, которые, к слову, имеют собственные имена — «Данко», «Сувенир», «Алиса», «Татьянин день», «Браслет».

В общей сложности в ночное небо Владивостока будет выпущено более 300 зарядов фейерверка различного калибра. Начнется небывалое представление в 22.00.

Напомним, что на протяжении длительного времени во Владивостоке полным ходом шла подготовка ко Дню ВМФ. В общей сложности, в репетициях приняли участие около 40 боевых кораблей, катеров, подводных лодок, и судов обеспечения, более 20 единиц военной техники береговых войск, и свыше 1,5 тысячи военнослужащих ТОФ.