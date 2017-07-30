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08:19 (мск), источник: Informburo.kz

В горах ВКО появился медведь, ворующий еду у отдыхающих

Бурый медведь перепугал жителей Риддера, забравшись на стол с едой.

Взрослый медведь пришёл на излюбленное место отдыха жителей Риддера и украл еду со стола. Воришку запечатлели на камеру спрятавшиеся за дерево отдыхающие.

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На видео, которое разместили в паблике gid.ukg в Instagram, указано, что действие происходит в горах Риддера.

Авторы видео сообщили, что медведь приходит к месту их стоянки уже не раз. Во время своих вылазок «в люди» косолапый съел булку хлеба и все конфеты.

Как сообщает «Казинформ» медведь также наведывался и в детский лагерь.

«Как поступить с медведем, который потерял страх, пугает и объедает всю округу? Вчера вечером медведь устроил демарш в детском лагере. Поэтому в туалет и баню ходим строем. Сдать мишку властям? Взять на перевоспитание?» — спрашивает совета жительница ВКО Татьяна Смола.

Сообщается, что численность бурых медведей в лесах Восточного Казахстана за последние годы выросла в несколько раз.

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