Град на севере и сильную жару на юге обещают синоптики 30 июля
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — РГП «Казгидромет» опубликовало прогноз погоды на 30 июля, передает МИА «Казинформ».
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — РГП «Казгидромет» опубликовало прогноз погоды на 30 июля, передает МИА «Казинформ».
На севере, востоке и в центре республики с прохождением фронтальных разделов сохраняется неустойчивая погода, местами пройдут кратковременные дожди с грозами, усилится ветер, возможен град, шквал.
На остальной территории республики сохраняется жаркая погода без осадков. В Акмолинской области местами возможен град, шквал, днем ветер 15−20 м/с. В Костанайской области местами ветер 15−20 м/с, возможен град, шквал.
Днем в
Днем в
В Атырауской, Кызылординской,