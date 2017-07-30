Град на севере и сильную жару на юге обещают синоптики 30 июля

Источник: Kazinform

На севере, востоке и в центре республики с прохождением фронтальных разделов сохраняется неустойчивая погода, местами пройдут кратковременные дожди с грозами, усилится ветер, возможен град, шквал.

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На остальной территории республики сохраняется жаркая погода без осадков. В Акмолинской области местами возможен град, шквал, днем ветер 15−20 м/с. В Костанайской области местами ветер 15−20 м/с, возможен град, шквал.

Днем в Северо-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами усилится ветер 15−20 м/с, возможен град, шквал. В Западно-Казахстанской, днем в Атырауской областях местами усилится ветер 15−20 м/с.

Днем в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской областях ожидается сильная жара, местами очень сильная жара, в Алматинской, Жамбылской областях сильная жара, местами в Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Южно-Казахстанской, Кызылординской, Мангистауской сильная жара.