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04:37 (мск), источник: Мослента

В Мосгордуме предложили запретить кататься на моноколесах и гироскутерах в метро

Новые транспортные средства, такие как моноколеса и гироскутеры, хотят запретить использовать в Московском метрополитене. Такое предложение высказала председатель комиссии Мосгордумы по безопасности Инна Святенко, передает РИАМО.

Источник: РИА "Новости"

«Следует внести любые новомодные транспортные средства в список запрещенных к использованию в московском метро в целях безопасности и удобства всех пассажиров», — сказала она.

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Сейчас правила пользования столичной подземкой запрещают провоз и пользование на станциях метро роликов, велосипедов, за исключением складных, а также скейтбордов и самокатов. Также правилами запрещено передвигаться по территории станций и по подуличным переходам метрополитена на мотоциклах, велосипедах, самокатах, роликовых коньках и иных средствах, кроме инвалидных колясок.

Ранее в январе Мосгордума обсуждала возможность приравнять гироскутеры и сегвеи к велосипедам. Также поступали предложения о том, чтобы запретить сегвеям, самокатам и гироскутерам передвигаться по пешеходной зоне. Однако в ГИБДД заявили, что электрический транспорт не имеет права находиться на проезжей части.

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