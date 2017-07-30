В Мосгордуме предложили запретить кататься на моноколесах и гироскутерах в метро

«Следует внести любые новомодные транспортные средства в список запрещенных к использованию в московском метро в целях безопасности и удобства всех пассажиров», — сказала она.
Сейчас правила пользования столичной подземкой запрещают провоз и пользование на станциях метро роликов, велосипедов, за исключением складных, а также скейтбордов и самокатов. Также правилами запрещено передвигаться по территории станций и по подуличным переходам метрополитена на мотоциклах, велосипедах, самокатах, роликовых коньках и иных средствах, кроме инвалидных колясок.
Ранее в январе Мосгордума обсуждала возможность приравнять гироскутеры и сегвеи к велосипедам. Также поступали предложения о том, чтобы запретить сегвеям, самокатам и гироскутерам передвигаться по пешеходной зоне. Однако в ГИБДД заявили, что электрический транспорт не имеет права находиться на проезжей части.