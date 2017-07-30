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10:23 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровчане посоревновались в скорости поедания хинкали и пянсе

Также жители и гости краевого центра попробовали розовые и зелёные хот-доги.

Источник: Восток Медиа

В дальневосточной столице прошёл фестиваль еды, на котором все желающие смогли посоревноваться в скорости поедания национальных блюд и потанцевать в костюме сосиски. Также пришедшим на гастрономическую акцию предложили за отдельную плату попробовать необычную вариацию привычных кушаний.

Организовали вкусный фестиваль Евгений Пан и Кирилл Параваев, известные хабаровчанам по циклу сезонных акций, названия которых посвящены временам года.

«У нас есть главный цикл фестивалей The Days, мы хотим выделить из них несколько направлений, которые, как мне кажется, будут интересны и в самостоятельном виде. Hungry Town — это первый, экспериментальный, маленький, камерный и при этом, как показывает практика, интересный фестиваль. Всё, что связано со вкусной едой, красивой подачей — это про фестиваль Hungry Town. Мы выдали участникам задания подготовить какие-то необычные, нестандартные и интересные блюда, которые нельзя найти в их повседневном меню, и которым бы удивились гости», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» один из организаторов фестиваля еды Hungry Town Евгений Пан.

Поражали вкусовые рецепторы гостей мероприятия розовые и зелёные хот-доги, каша из ягод и чёрные хинкали, которые стали главным блюдом в одном из конкурсов. Ведущие фестиваля предложили всем желающим поучаствовать в необычном соревновании — скоростном поедании хинкали, в котором безоговорочно победа досталась хабаровскому спортсмену. Его противники ещё в самом начале поняли, что сопротивляться бесполезно и просто наслаждались национальным блюдом.

«Вкусную еду есть вкусно, а вот попробовали бы другие участники на скорость съесть отварную куриную грудку. Я бы и здесь, конечно, победил, потому что практически каждый день ем её с гречкой, но всё равно вкусную еду есть приятнее. Хотя я особо вкус не понял, сначала остро было, а потом просто ел быстро, чтобы организм не успел насытиться: перед конкурсом я ещё и шашлык съел. А в целом интересное мероприятие, необычное», — поделился своими впечатлениями с корреспондентом агентства победитель конкурса на скоростное поедание хинкали Владислав Елисеев.

Помимо восточных пельменей, хабаровчане на скорость ели пянсе. В этом конкурсе против одного мужчины выступили сразу две девочки, которые одолели своего соперника благодаря хорошему аппетиту.

Но не одной восточной кухней радовали гостей мероприятия. Все желающие (за отдельную плату) смогли попробовать мексиканские, корейские и американские блюда. А те, кто не успел посетить гастрономический фестиваль, смогут наверстать упущенное в следующем году.

«Проект экспериментальный, сейчас мы посмотрим на его плюсы и минусы. Увидели уже, что многие повара ушли в отпуск и не все заявленные участники в итоге смогли принять участие в фестивале. Но скорее всего, мероприятие станет ежегодным, потому что нам очень нравится происходящее. Может быть, мы сдвинем сроки его проведения или заранее будем предупреждать организации общепита, чтобы они оставляли поваров на это время», — поделился возможными планами на будущее Евгений Пан.

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