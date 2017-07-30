Обязательное медицинское страхование вызывает немало вопросов у казахстанцев
С 1 июля работодатели начали перечислять взносы в фонд медицинского страхования, но закон вступает в силу только со следующего года.
С 1 июля работодатели начали перечислять взносы в фонд медицинского страхования, но закон вступает в силу только со следующего года.
У казахстанцев накопились вопросы о медицинском страховании. С 1 июля работодатели начали перечислять взносы в фонд медицинского страхования, но закон вступает в силу только со следующего года. Люди опасаются, что не смогут получить медицинскую помощь и не знают, в какие клиники можно обратиться, передает 31 канал.
Предприниматель Светлана Нечаева переживает по поводу обязательного медицинского страхования, как работодатель и простой пациент. Женщина опасается сбоя в работе врачей.
«Когда я приду в поликлинику и начнется, вы перечисляли эти деньги? мы будем вас обслуживать? Нужно заключить с ними
В управлении здравоохранения Карагандинской области объяснила, что все данные будет хранить единая база. Так, что пациенту достаточно будет предъявить удостоверение личности.
Гарантированный объем бесплатной помощи остается прежним: вызов скорой помощи; сан.авиация; прививки; лечение при социально значимых заболеваниях, таких как туберкулез, психические расстройства и другие.
А вот в пакет обязательного медицинского страхования входит уже больше услуг среди них:
С 1 июля работодатели уже оплачивают 2% от зарплат сотрудников, а индивидуальные предприниматели от своего дохода.
Государство берет на себя оплату мед.услуг для 14 категорий
«Не слышал, чтобы человеку сказали нет места и мы не хотим вас прикрепить. В случае данных фактов, прошу обращаться в управление здравоохранения», — заявил юрист Управления здравоохранения Карагандинской области Нургали Смагулов.
Врачи рады нововведению, ведь это дополнительные средства в медицину. Не зря же обязательное медицинское страхования действует в большинстве развитых стран, говорят врачи.
«Запускается не на ровном месте. Все необходимые модули уже работают. Осталось только запустить механизм. Я не думаю, что в этом будут
Независимо от того, миллионные доходы у гражданина или минимальная зарплата, медицинская помощь в рамках ОСМС будет одинаковой. Ведь идея в том, чтобы большая часть казахстанцев получала высококачественное лечение. Не застрахованным пациентам, после оказания экстренной мед.помощи в реабилитации откажут.