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08:10 (мск), источник: Nur.kz

Обязательное медицинское страхование вызывает немало вопросов у казахстанцев

С 1 июля работодатели начали перечислять взносы в фонд медицинского страхования, но закон вступает в силу только со следующего года.

У казахстанцев накопились вопросы о медицинском страховании. С 1 июля работодатели начали перечислять взносы в фонд медицинского страхования, но закон вступает в силу только со следующего года. Люди опасаются, что не смогут получить медицинскую помощь и не знают, в какие клиники можно обратиться, передает 31 канал.

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Предприниматель Светлана Нечаева переживает по поводу обязательного медицинского страхования, как работодатель и простой пациент. Женщина опасается сбоя в работе врачей.

«Когда я приду в поликлинику и начнется, вы перечисляли эти деньги? мы будем вас обслуживать? Нужно заключить с ними какой-то договор. Например клиника тебя хорошо обслужила, потом направила на операцию. Как это платно, бесплатно? Как это все будет регулироваться?», -задается вопросами предприниматель.

В управлении здравоохранения Карагандинской области объяснила, что все данные будет хранить единая база. Так, что пациенту достаточно будет предъявить удостоверение личности.

Гарантированный объем бесплатной помощи остается прежним: вызов скорой помощи; сан.авиация; прививки; лечение при социально значимых заболеваниях, таких как туберкулез, психические расстройства и другие.

А вот в пакет обязательного медицинского страхования входит уже больше услуг среди них: амбулаторно-клиническая помощь; лечение в стационаре и дневном стационаре; Сестринский уход; Реабилитация и восстановительное лечение; Высокотехнологичные мед.услуги; Паллиативная помощь — мед.помощь для облегчения страдания пациента.

С 1 июля работодатели уже оплачивают 2% от зарплат сотрудников, а индивидуальные предприниматели от своего дохода.

Государство берет на себя оплату мед.услуг для 14 категорий социально-уязвимых слоев населения. Поликлинику можно выбрать по собственному желанию, но с далекой клиники врач по вызову не придет.

«Не слышал, чтобы человеку сказали нет места и мы не хотим вас прикрепить. В случае данных фактов, прошу обращаться в управление здравоохранения», — заявил юрист Управления здравоохранения Карагандинской области Нургали Смагулов.

Врачи рады нововведению, ведь это дополнительные средства в медицину. Не зря же обязательное медицинское страхования действует в большинстве развитых стран, говорят врачи.

«Запускается не на ровном месте. Все необходимые модули уже работают. Осталось только запустить механизм. Я не думаю, что в этом будут какие-то глобальные проблемы. Может будут мелкие шероховатости», — говорит директор Карагандинского обл.центра травматологии и ортопедии Еркин-Даур Курмангалиев.

Независимо от того, миллионные доходы у гражданина или минимальная зарплата, медицинская помощь в рамках ОСМС будет одинаковой. Ведь идея в том, чтобы большая часть казахстанцев получала высококачественное лечение. Не застрахованным пациентам, после оказания экстренной мед.помощи в реабилитации откажут.

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