В Стамбуле женщины устроили марш против ограничений в ношении одежды

Источник: Reuters

В Стамбуле прошел марш протеста против ограничений в ношении одежды, организованный женщинами, пишет Reuters.

Акция получила название «Не трогай мой образ». Ее участницы выступили против насилия и навязанных мужчинами требований носить более традиционную одежду. Они несли в руках вешалки с джинсовыми шортами, ношение которых многие мужчины считают неподобающим.

Источник: Reuters

По словам участниц марша, в последнее время участились нападки на тех, кто выбирает менее консервативный гардероб.

Источник: Reuters

«Мы не подчинимся, не будем молчать, бояться. Мы победим через сопротивление», — под такими лозунгами проходило шествие.

Источник: Reuters