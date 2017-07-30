Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Die Presse: Европа встала стеной на защиту России
Алкоголь помогает запоминать новое
Как выглядит дача посольства США, которую забрала Россия
Как увеличить площадь квартиры на треть
Пугачева и Орбакайте на роскошной свадьбе 26-летнего Преснякова
Врачи развенчивают мифы о беременности У беременных женщин есть масса поводов для беспокойства, и специализированные ресурсы обычно только усугубляют панику
От Зуевой до Боярской: 6 страстных кинопартнерш Максима Матвеева
«Титаник» 20 лет спустя: ДиКаприо, Уинслет и Зейн на общем фото
Новый крупнейший автопроизводитель в мире: это не VW и не Toyota
Мужчина проколол шины авто ДПС и снял это на видео
СМИ: Волочкова искупалась в Крыму в откровенном бикини
В Одессе пассажира выгнали из-за украинского языка
42-летняя Рудковская в купальнике выглядит как 18-летняя девушка
Матвеев показал очень романтичное фото с Боярской
США могут закрыть все атомные станции Украины – СМИ
В Киеве на парковке убили российского убийцу — СМИ
В России рухнул спрос на жилье
Вышел новый закон в сфере ЖКХ
Фоторепортажи
10Вокалист Linkin Park покончил с собой
8Уникальные витрины Могадишо
06:20 (мск), источник: Аргументы и факты

В Стамбуле женщины устроили марш против ограничений в ношении одежды

Участницы акции протеста несли в руках вешалки с джинсовыми шортами.

Источник: Reuters

В Стамбуле прошел марш протеста против ограничений в ношении одежды, организованный женщинами, пишет Reuters.

Акция получила название «Не трогай мой образ». Ее участницы выступили против насилия и навязанных мужчинами требований носить более традиционную одежду. Они несли в руках вешалки с джинсовыми шортами, ношение которых многие мужчины считают неподобающим.

Источник: Reuters

По словам участниц марша, в последнее время участились нападки на тех, кто выбирает менее консервативный гардероб.

Источник: Reuters

«Мы не подчинимся, не будем молчать, бояться. Мы победим через сопротивление», — под такими лозунгами проходило шествие.

Источник: Reuters

На акции были замечены также флаги и плакаты ЛГБТ-сообщества. Его представители присоединились к маршу, поскольку власти запретили проводить им собственное шествие, планировавшееся в конце июня.

Комментарии
2
Yarik Rus750
В Анталье ходят турчанки в чем хотят.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Альберт Кучуков
Молодцы ! давно пора средневековье отодвинуть.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Не вытерпели хамства: РФ приняла меры по русофобии и санкциям США
Трамп заявил о разочаровании бездействием Китая по проблеме КНДР
Виктор Золотов возглавил контртеррористическую группу на Кавказе
Китай продемонстрировал новейшую технику на военном параде
Польша ответила на запуск санкций Евросоюза в отношении себя
Михаил Саакашвили отказался менять гражданство и просить убежища
Эво Моралес назвал США угрозой для ООН из-за санкций против РФ
В Австралии предотвратили готовящийся теракт в самолете
Спорт
Ефимова против Кинг, нас ждет новая серия Юлия Ефимова в воскресенье снова сразится с Лилли Кинг, но теперь на дистанции 50 м брассом
Авто
Новый крупнейший автопроизводитель в мире: это не VW и не Toyota По итогам первого полугодия 2017 года, глобальным лидером по продажам автомобилей стал альянс Renault-Nissan
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Названы актеры с самыми красивыми лицами Рейтинг актеров с самыми красивыми лицами представили сотрудники лондонского Центра пластической хирургии, руководствуясь формулой золотого сечения и подсчитав, насколько пропорции лиц звезд соответствуют эталону
Недвижимость
9 дизайн-хаков для тех, у кого много вещей
В России рухнул спрос на жилье
Льготы по оплате электроэнергии сократят
Многодетных хотят освободить от налога на имущество
Леди
В моду вошли комбинезоны, которые заменят платья (фото) На выход, в отпуск, на работу и на прогулку. В обзоре «Леди Mail.Ru» вы найдете отличный комбинезон буквально для любой ситуации.
Дети
Дочь Газманова растет настоящей красавицей (фото) Жена Олега Газманова – Марина Муравьева-Газманова – опубликовала на своей странице в Instagram фотографию тринадцатилетней дочери Марианны.
Все о ремонте
5 правил быстрого ремонта
Как оформить интерьер в стиле минимализм
10 интересных идей для фартука на кухне
Как использовать для хранения место вокруг окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь