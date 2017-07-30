Блогерша подожгла волосы в прямом эфире
В Сети обсуждают видео с франкоговорящей блогершой, которая подожгла волосы в прямом эфире.
В Сети обсуждают видео с франкоговорящей блогершой, которая подожгла волосы в прямом эфире.
Согласно видео девушка активно ведет эфир во время стрима на одном из игровых ресурсов и начинает баловаться зажигалкой.
Она заметила огонь на своей голове только спустя несколько секунд и, нецензурно выражаясь
Некоторые пользователи полагают, что девушка подстроила данный инцидент и неосторожное движение зажигалки было
Кроме того, подписчики подшучивают над странным смехом девушки после ЧП.