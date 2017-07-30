Блогерша подожгла волосы в прямом эфире

Источник: Tengrinews

Согласно видео девушка активно ведет эфир во время стрима на одном из игровых ресурсов и начинает баловаться зажигалкой.

Она заметила огонь на своей голове только спустя несколько секунд и, нецензурно выражаясь по-английски, принялась тушить волосы рукой и продолжила общаться.

Некоторые пользователи полагают, что девушка подстроила данный инцидент и неосторожное движение зажигалки было пиар-ходом.

Кроме того, подписчики подшучивают над странным смехом девушки после ЧП.