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08:20 (мск), источник: Newtimes.kz

Молодежная сборная Казахстана разгромлена Таджикистаном на турнире в Сочи

Сборная Казахстана до 20 лет приняла участие в турнире «Планета чемпионов», который проходил с 24 по 28 июля в Сочи (Россия), передает Sports.kz.

Источник: Newtimes.kz

Соперниками казахстанских футболистов были молодежные команды Краснодарского края, Армении и Таджикистана.

Сборная Казахстана дважды сыграла вничью — с Арменией (2:2) и Таджикистаном (0:0) и уступила Краснодарскому краю (0:1), а в матче за третье место — Таджикистану (0:3).

Итоговое положение команд:

Краснодарский крайАрменияТаджикистанКазахстан.

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