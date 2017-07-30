Молодежная сборная Казахстана разгромлена Таджикистаном на турнире в Сочи
Сборная Казахстана до 20 лет приняла участие в турнире «Планета чемпионов», который проходил с 24 по 28 июля в Сочи (Россия), передает Sports.kz.
Сборная Казахстана до 20 лет приняла участие в турнире «Планета чемпионов», который проходил с 24 по 28 июля в Сочи (Россия), передает Sports.kz.
Соперниками казахстанских футболистов были молодежные команды Краснодарского края, Армении и Таджикистана.
Итоговое положение команд:
Краснодарский крайАрменияТаджикистанКазахстан.