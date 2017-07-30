Молодежная сборная Казахстана разгромлена Таджикистаном на турнире в Сочи

Соперниками казахстанских футболистов были молодежные команды Краснодарского края, Армении и Таджикистана.

Сборная Казахстана дважды сыграла вничью — с Арменией (2:2) и Таджикистаном (0:0) и уступила Краснодарскому краю (0:1), а в матче за третье место — Таджикистану (0:3).