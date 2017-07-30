Дождь, гроза, град и до 28 градусов тепла ожидаются в Московском регионе

«Днем ожидается дождь, местами сильный, гроза, град, температура воздуха в Москве составит 24−26, по области — от 23 до 28 градусов», — сказал представитель метеослужбы. Ветер переменных направлений 2−7 м/с, при грозе — с порывами до 12−17 м/с.

В понедельник ночью будет облачно с прояснениями, пройдет дождь, местами сильный, прогремит гроза. В Москве столбики термометров покажут 16−18, в Подмосковье будет от 13 до 18 градусов. Днем дождь уже кратковременный и местами, возможна гроза. В столице воздух прогреется до 25−27, по области — до 22−27 градусов. Ветер северо- западный 5−10 м/с, при грозе с порывами до 12−17 м/с.