Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: в ответ на санкции Россия ослабит США, «заберет» себе Европу
Для родственников пациентов в реанимации выпустили памятку
Посол США выразил «категорическое возражение» против действий РФ
Медведев рассказал о повышении пенсий и зарплат
Матвеев показал очень романтичное фото с Боярской
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
Кейт Хадсон побрилась налысо ради роли
Вернулся к работе: Джонни Депп в новом образе на съемках
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом
Американцы создали внедорожник-пикап «без дизайна»
СМИ: Андрей Кончаловский рассказал о семейной драме
Губернатор Запорожья: Растут протестные настроения
49-летняя Валерия вышла на красную дорожку в купальнике (фото)
СМИ: Барак Обама разводится с 53-летней женой
США могут закрыть все атомные станции Украины – СМИ
В Киеве на парковке убили российского убийцу — СМИ
Красноярец разгромил офис Росреестра из-за очередей
Самые красивые детские сады (фото)
Фоторепортажи
8Уникальные витрины Могадишо
14События недели в фотографиях
12:14 (мск), источник: Om1.ru

Омичам понравились молнии во время ночной грозы: фото и видео

Эффектные снимки электрических разрядов в ночном небе заполнили городские паблики.

Редкий в последнее время погожий день вчера все же закончился дождем с грозой. Около десяти вечера послышались раскаты грома, небо начали озарять вспышки молний. Жители города использовали это как повод взяться за камеры.

В сообществе «Омск ВК» выложили ролик, на котором видеоряд с молниями наложен на музыку. «Как же было красиво», — комментируют пользователи.

Во время загрузки произошла ошибка.

В соцсетях образовалась целая фотохроника ночной грозы. Судя по комментариям, непогода мало затронула центр, зато хорошо захватила Ленинский округ. В Порт-Артуре молнии сверкали каждые 10 секунд. На «Телевизионке» даже отключили электричество.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Левый берег не отстает! — делятся подписчики своими кадрами.

Эти мощные разряды запечатлели на улице Лукашевича.

Во время загрузки произошла ошибка.

— А мне нравится) сразу видно, насколько человек ничтожно мал, по отношению к природе! Так сказать, ставит всех на место! Великая сила и мощь, — философствуют омичи.

Во время загрузки произошла ошибка.
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
полупрозрачная облачность
+18°
полупрозрачная облачность
759 мм рт. ст.
повышенное
73 %
высокая
4 м/с
слабый ветер
Омская полиция ищет свидетелей ДТП под Большеречьем, где погибли мать с двумя малышами
Трамп заявил о разочаровании бездействием Китая по проблеме КНДР
Польша ответила на запуск санкций Евросоюза в отношении себя
Китай продемонстрировал новейшую технику на военном параде
На месте крушения сухогруза вблизи Крыма возобновились поиски
СМИ узнали о возможных санкциях арабских стран против Катара
В Санкт-Петербурге прошел Главный военно-морской парад
В ночном клубе в Германии произошла стрельба
Спорт
«Барселона» и «Реал» красиво заканчивают американское турне Первое класико в истории, прошедшее на территории США, оправдало все ожидания
Авто
Новый крупнейший автопроизводитель в мире: это не VW и не Toyota По итогам первого полугодия 2017 года, глобальным лидером по продажам автомобилей стал альянс Renault-Nissan
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Названы актеры с самыми красивыми лицами Рейтинг актеров с самыми красивыми лицами представили сотрудники лондонского Центра пластической хирургии, руководствуясь формулой золотого сечения и подсчитав, насколько пропорции лиц звезд соответствуют эталону
Недвижимость
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Необычная трешка в новостройке: реальный пример
Сын генпрокурора РФ займется строительством жилья
В Петербурге дорожают доступные новостройки
Леди
В моду вошли комбинезоны, которые заменят платья (фото) На выход, в отпуск, на работу и на прогулку. В обзоре «Леди Mail.Ru» вы найдете отличный комбинезон буквально для любой ситуации.
Дети
Дочь Газманова растет настоящей красавицей (фото) Жена Олега Газманова – Марина Муравьева-Газманова – опубликовала на своей странице в Instagram фотографию тринадцатилетней дочери Марианны.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
4 правила оформления проходной гардеробной
Светлый или темный интерьер – что лучше?
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь