Омичам понравились молнии во время ночной грозы: фото и видео

Редкий в последнее время погожий день вчера все же закончился дождем с грозой. Около десяти вечера послышались раскаты грома, небо начали озарять вспышки молний. Жители города использовали это как повод взяться за камеры.

В сообществе «Омск ВК» выложили ролик, на котором видеоряд с молниями наложен на музыку. «Как же было красиво», — комментируют пользователи.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=45733734&id=456239039&hash=f34ed851c9312bc4&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В соцсетях образовалась целая фотохроника ночной грозы. Судя по комментариям, непогода мало затронула центр, зато хорошо захватила Ленинский округ. В Порт-Артуре молнии сверкали каждые 10 секунд. На «Телевизионке» даже отключили электричество.

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— Левый берег не отстает! — делятся подписчики своими кадрами.

Эти мощные разряды запечатлели на улице Лукашевича.

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— А мне нравится) сразу видно, насколько человек ничтожно мал, по отношению к природе! Так сказать, ставит всех на место! Великая сила и мощь, — философствуют омичи.