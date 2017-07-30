Омичам понравились молнии во время ночной грозы: фото и видео
Эффектные снимки электрических разрядов в ночном небе заполнили городские паблики.
Эффектные снимки электрических разрядов в ночном небе заполнили городские паблики.
Редкий в последнее время погожий день вчера все же закончился дождем с грозой. Около десяти вечера послышались раскаты грома, небо начали озарять вспышки молний. Жители города использовали это как повод взяться за камеры.
В сообществе «Омск ВК» выложили ролик, на котором видеоряд с молниями наложен на музыку. «Как же было красиво», — комментируют пользователи.
В соцсетях образовалась целая фотохроника ночной грозы. Судя по комментариям, непогода мало затронула центр, зато хорошо захватила Ленинский округ. В
— Левый берег не отстает! — делятся подписчики своими кадрами.
Эти мощные разряды запечатлели на улице Лукашевича.
— А мне нравится) сразу видно, насколько человек ничтожно мал, по отношению к природе! Так сказать, ставит всех на место! Великая сила и мощь, — философствуют омичи.