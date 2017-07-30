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10:12 (мск), источник: АиФ Красноярск

Из-за ремонта в центре Красноярска вновь меняется схема движения

Теперь улицу 9 Января можно будет использовать только для парковки.

Источник: РИА "Новости"

В центре Красноярска снова изменили схему движения, сообщил начальник отдела мониторинга улично-дорожной сети МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства Игорь Воевалко.

На этот раз ремонтные работы будут проводиться на перекрёстке проспекта Мира и ул. 9 Января. В связи с этим сквозной проезд на данном участке будет полностью закрыт. Зато теперь улицу можно будет использовать для парковки.

Отметим, что на выходных был окончен ремонт на улице Каратанова. Сейчас там движение полностью восстановлено. Кстати, с самого начала лета ремонт проспекта Мира сопровождается постоянными перекрытиями. Из-за этого жители регулярно попадают в заторы.

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