Из-за ремонта в центре Красноярска вновь меняется схема движения
Теперь улицу 9 Января можно будет использовать только для парковки.
Теперь улицу 9 Января можно будет использовать только для парковки.
В центре Красноярска снова изменили схему движения, сообщил начальник отдела мониторинга
На этот раз ремонтные работы будут проводиться на перекрёстке проспекта Мира и ул. 9 Января. В связи с этим сквозной проезд на данном участке будет полностью закрыт. Зато теперь улицу можно будет использовать для парковки.
Отметим, что на выходных был окончен ремонт на улице Каратанова. Сейчас там движение полностью восстановлено. Кстати, с самого начала лета ремонт проспекта Мира сопровождается постоянными перекрытиями.